Feb 27, 2017 11:18 am



Los Oscars de este año jamás será olvidado por la equivocación que se dio al nombrar la ganadora a Mejor Película, cuando el actor Warren Beatty notó que tenia en sus manos el sobre equivocado, no supo que hacer, lo leía, una y otra vez tratando de entender que sucedía.

Warren incluso miró hacia los lados tratando de buscar ayuda pero ante la impaciencia de los presentes y la presión de su compañera Faye Dunnaway, optó por mostrárselo, quien de inmediato leyó: ¡La La Land!

Minutos más tardes durante los discursos de agradecimientos del director y el equipo de La La Land, subió al escenario los organizadores del evento quienes hicieron ver el error cometido: Las tarjetas de Mejor Actriz y Mejor Película fueron confundidas.

Así Emma Stone decidió ser la primera en encarar los periodistas, quienes no dudaron en preguntarle: ¿Qué sentiste cuando dieron como ganadora a La La Land y luego se dieron cuenta que no lo era?

Durante la ronda de preguntas de la prensa, la ganadora por Mejor Actriz y protagonista de la película “La La Land” Emma Stone comentó “Dios, amo tanto a Moonlight, estoy muy emocionada por Moonlight. Y claro fue asombroso escuchar que La La Land había ganado. Me habría encantado ganar Mejor Película pero estamos muuuy emocionados por Moonlight. Creo que es una de la mejores película de nuestro tiempo”.

“Pero además, no entiendo qué paso. Yo estuve sosteniendo en mis manos la tarjeta a Mejor Actriz todo el tiempo. Así que cualquier historia detrás del incidente… no tengo la intención de iniciar nada pero… cualquier historia detrás del incidente: Yo tenía esa tarjeta”.

Emma Stone backstage: "I was also holding my Best Actress card at that time … I don’t know what happened." #Oscars pic.twitter.com/FS11XVo11y

— Hollywood Reporter (@THR) 27 de febrero de 2017