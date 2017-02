Publicado en: Actualidad, Entretenimiento

Feb 27, 2017 1:15 am

El filme “Moonlight” se alzó con el Óscar más importante de la noche, tras protagonizar una confusión inédita con el aclamado musical “La La Land”, que fue el gran ganador del domingo, en una ceremonia que mostró más diversidad racial y un agudo discurso contra el presidente de EEUU, Donald Trump, reseñó EFE.

A continuación, los ganadores de la 89na edición de los premios de la Academia:

Mahershala Ali cumplió los pronósticos y se hizo con el Óscar al mejor actor de reparto por su interpretación de un narcotraficante y mentor de un niño en el drama independiente “Moonlight”.

También estaba cantado el galardón como actriz de reparto para Viola Davis, que recogió su premio por “Fences” entre lágrimas y muy emocionada.

El largometraje iraní “The Salesman”, cuyo director Asghar Farhadi renunció a ir a la gala de los Óscar para protestar contra las medidas migratorias del presidente Trump, se llevó la estatuilla a la mejor película en lengua extranjera.

“Lamento no estar con ustedes hoy. Mi ausencia es por respeto por la gente de mi país y las otras seis naciones que han sido ofendidas por la ley inhumana que prohíbe la entrada de inmigrantes a Estados Unidos”, afirmaron los representantes del ausente cineasta al leer su discurso sobre el escenario del teatro Dolby.

Por otro lado, la cinta derivada de las historias de Harry Potter “Fantastic Beasts and Where to Find Them” se llevó el Óscar al mejor vestuario, que recibió Colleen Atwood.

Además, “O.J.: Made in América”, que con 7 horas y 47 minutos se convirtió en la película más larga en ser nominada en la historia de los Óscar, se alzó con la victoria en el apartado de mejor documental.

El Óscar al mejor maquillaje fue a parar a Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini y Christopher Nelson por su labor en la cinta de superhéroes “Suicide Squad”.

Sylvain Bellemare ganó el galardón a la mejor edición de sonido por el filme de ciencia-ficción “Arrival”, mientras que Kevin O’Connell, Andy Wright, Robert Mackenzie y Peter Grace se anotaron el Óscar a la mejor mezcla del sonido por “Hacksaw Ridge”.

Se trató de un reconocimiento muy especial para Kevin O’Connell, que logró por primera vez el Óscar tras 21 candidaturas sin conseguirlo.

“La La Land”, que llegó con catorce nominaciones a la gala, ganó su primera estatuilla por diseño de producción, pero dejó escapar los premios de mezcla de sonido, edición de sonido, vestuario y montaje en la primera mitad de la ceremonia.

En las categorías de animación, “Zootopia” se llevó el premio al mejor largometraje y “Piper” recibió el Óscar al mejor corto.

Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R. Jones y Dan Lemmon, del filme “The Jungle Book”, se proclamaron vencedores del Óscar a los mejores efectos visuales.

“The White Helmets”, una historia sobre la guerra de Siria dirigida por Orlando von Einsiedel y Joanna Natasegara se llevó el Óscar a mejor cortometraje documental al que también optaba el alemán de origen ecuatoriano Marcel Mettelsiefen por “Watani”.

Al recoger el Óscar, Von Einsiedel hizo un llamamiento para que la guerra “se acabe lo antes posible”.

El artista de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda no pudo lograr el Óscar a la mejor canción, al que competía con “How Far I’ll Go” de la cinta animada “Moana” y que finalmente se llevó el musical “La La Land” gracias al tema “City of Stars”.

Junto a “How Far I’ll Go” y “City of Stars” también estaban nominadas en este apartado de los premios de la Academia de Hollywood las canciones “Audition (The Fools Who Dream)” también de “La La Land”, “Can’t Stop The Feeling” de la cinta “Trolls”, y “The Empty Chair” del documental “Jim: The James Foley Story”.

“Manchester by the Sea” y “Moonlight” se llevaron el Óscar al mejor guion original y al mejor guion adaptado, respectivamente, en la 89 edición de los premios de la Academia de Hollywood.

Kenneth Lonergan y la pareja formada por Barry Jenkins y Tarell Alvin recogieron los galardones, respectivamente.

Damien Chazelle ganó el Óscar al mejor director por “La La Land”, un reconocimiento que le convierte, a sus 32 años, en el realizador más joven de la historia en alzarse con ese galardón.

“Esta es una película sobre amor y yo me enamoré mientras rodaba. Significa todo que estés aquí hoy conmigo”, dijo Chazelle refiriéndose a Olivia, su pareja.

Casey Affleck obtuvo el Óscar al mejor actor, la primera estatuilla que recibe en su carrera, gracias a su trabajo en el drama “Manchester By The Sea”.

Affleck cumplió con los pronósticos de los expertos y se impuso a candidatos de altura como Denzel Washington (“Fences”), Andrew Garfield (“Hacksaw Ridge”), Viggo Mortensen (“Captain Fantastic”) y Ryan Gosling (“La La Land”).

Como se esperaba, Emma Stone logró el Óscar a la mejor actriz por su trabajo en el musical “La La Land”, categoría en la que competía frente a Isabelle Huppert (“Elle”), Ruth Negga (“Loving”), Natalie Portman (“Jackie”) y Meryl Streep (“Florence Foster Jenkins”).

“Me doy cuenta de que estar aquí se debe a una confluencia de suerte y oportunidad”, dijo la intérprete tras recoger el galardón.

Por último, “Moonlight” ganó el Óscar a la mejor película después de una confusión, cuando el musical “La La Land” había sido pronunciado, inicialmente, como el vencedor de este galardón.

Un error como este, no había pasado nunca antes en la historia de los premios de la Academia.

Este es el listado de los ganadores:

MEJOR PELÍCULA

“Moonlight” (A24).

MEJOR DIRECTOR:

Damien Chazelle, por “La La Land”.

MEJOR ACTOR:

Casey Affleck, por “Manchester by the Sea”.

MEJOR ACTOR DE REPARTO:

Mahershala Ali, por “Moonlight”.



MEJOR ACTRIZ:

Emma Stone, por “La La Land”.



MEJOR ACTRIZ DE REPARTO:

Viola Davis, por “Fences”.



MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN:

“Zootopia”, de Byron Howard, Rich Moore y Clark Spencer.

MEJOR FOTOGRAFÍA:

Linus Sandgren, por “La La Land”.

MEJOR VESTUARIO:

Colleen Atwood, por “Fantastic Beasts and Where to Find Them”.

MEJOR DOCUMENTAL:

“O.J.: Made in America”.

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL:

“The White Helmets”.

MEJOR MONTAJE:

John Gilbert, por “Hacksaw Ridge”.



MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA:

“The Salesman” de Asghar Farhadi (Irán).

MEJOR MAQUILLAJE:

Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini y Christopher Nelson, por “Suicide Squad”.

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL:

“La La Land”, de Justin Hurwitz.

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL:

Justin Hurwitz, Benj Pasek y Justin Paul, por “City Of Stars” de “La La Land”.

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN:

“La La Land”.

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN:

“Piper” de Alan Barillaro y Marc Sondheimer.



MEJOR CORTOMETRAJE:

“Sing”, de Kristof Deák and Anna Udvardy.



MEJOR EDICIÓN DE SONIDO:

“Arrival”.

MEJOR MEZCLA DE SONIDO:

“Hacksaw Ridge”.

MEJORES EFECTOS VISUALES:

“The Jungle Book”.



MEJOR GUION ADAPTADO:

Barry Jenkins y Tarell Alvin, por “Moonlight”.

MEJOR GUION ORIGINAL:

“Manchester by the Sea”, de Kenneth Lonergan.