Publicado en: Opinión

Feb 27, 2017 2:20 pm

No nos llamemos a engaños, en Venezuela la institución del voto democrático ha sido suprimida. En diciembre de 2015 se realizaron las elecciones parlamentarias donde resultó electa una AN con las dos terceras partes para la oposición. Así sería de contundente la victoria que a pesar del bochornoso ventajismo y las triquiñuelas de un CNE sesgado se impuso la clamorosa victoria. Inmediatamente atolondrados por la felpa recibida corrieron a nombrar a una vergüenza llamada “magistrados express”, unos personajillos que calarían perfectamente en la Corte de los Milagros; no veo muy lejos a las facultades de derecho convirtiendo en caso de estudio esta maniobrita burdelera en que se le torció el pescuezo a la Constitución.

Arrebataron la representación parlamentaria del estado Amazonas a destiempo porque ya habían sido proclamados, han transcurrido tres años y tres meses del robo y no se ha movido una hoja para corregir el vil atropello. Amazonas no tiene diputados, es un estado degradado por el régimen.

La democracia en esta aldea globalizada está al alcance de todos, ya vimos como en el Ecuador donde actúa un CNE diseñado por la trampa cubana- psuvista, no le quedó otra vía que con el pueblo en la calle declarar la inevitable segunda vuelta. El pueblo enfurecido gritaba en la calle que ellos no iban a permitir que se les aplicara la dictadura venezolana del siglo XXI. El lunar rojo brilla en el mundo como la experiencia de gobierno más nefasta por las muertes violentas, inflación, escasez de alimentos y medicinas y destrucción del aparato productivo nacional. Y la gente comiendo de la basura.

En el año 2016 nos suspendieron el derecho al voto cuando nos robaron flagrantemente el RR y las elecciones regionales previstas para diciembre; salta a la vista del mundo la alteración del orden constitucional, con las gavillas de los express el TSJ anuló a la AN. Lamentablemente la directiva del parlamento no destituyó a tiempo a los usurpadores magistrados, y no supo evitar que nos robaran las elecciones que tenían que darse por ley ese mismo año.

Ahora situados en los comienzos del nuevo año 17, la oposición con rotundo consenso de abajo hacia arriba no quiere más negociadera que le dé oxigeno a un régimen forajido, de una vez pide que se dejen en libertad a los 109 presos de conciencia, que se convoque sin más retardos las elecciones previstas en la Constitución; tengamos claro eso sí lo procedente que son las elecciones, la renuncia, la enmienda, la salida por abandono del cargo.

Zapatero tuvo los bríos de volver para pedir que se deje al régimen hasta el 19 tranquilito bajo la promesa de algo que no hay que conceder porque está en la Constitución, las elecciones regionales, siempre y cuando el parlamento valide el presupuesto nacional delincuencial y unos endeudamientos amañados. Eso no va. Lo que viene es la desobediencia civil. Zapatea para otro lado.

Nota: Registro la muerte del joven abogado, valiente luchador por la recuperación de la democracia, Roberto Mezzana.