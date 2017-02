Publicado en: Internacionales

Feb 27, 2017 10:14 am

La ex senadora llegó hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores junto a la presidenta de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, para explicar lo ocurrido.

Por El Mercurio (Chile)

Mariana Aylwin llegó junto a la presidenta de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores para reunirse con el titular (s) de la cartera, Edgardo Riveros y dialogar sobre su fallido viaje a Cuba en donde pretendía ir a recibir un premio póstumo de su padre, el ex Presidente Patricio Aylwin, pero el Gobierno de Raúl Castro le prohibió el ingreso al país. “Lo que es inadmisible es la dictadura en Cuba”, dijo la ex ministra DC al salir de la cita con el canciller (s), quien más temprano, a través de un comunicado, anunció que llamarán a informar al embajador de Chile en La Habana.

“Yo me alegro de la pronta y firme actitud del Gobierno de rechazar este impedimento de viajar a recibir un premio a Cuba. Y quiero agradecérselo también a la Presidenta de la República, porque esta es una actitud del Gobierno que los involucra a todos”, aseguró Aylwin. La ex ministra informó que el canciller (s) -que también es militante de la Democracia Cristiana- les explicó que además se hizo un llamado al embajador cubano en Chile y que ellos “están conscientes de que aquí se ha violado un derecho esencial que es el de viajar a recibir un premio a un país con el cual tenemos relaciones diplomáticas y esto revela que no se ha respetado un principio elemental de la democracia“.

Llamado a la Nueva Mayoría

Por su parte la timonel de la DC realizó un llamado a los otros presidentes de la Nueva Mayoría a manifestarse ante lo ocurrido, coalición que está integrada entre otros, por el Partido Comunista. “Espero que así como el Gobierno ha sido muy claro en su malestar, que también exista un pronunciamiento claro de los partidos de la Nueva Mayoría. A mí me parece que en esto nosotros estamos hablando además del legado del Presidente Patricio Aylwin valorado transversalmente”, sostuvo Goic. Y agregó que “nosotros en la Democracia Cristiana vamos a defender siempre la democracia y los derechos humanos y vamos a condenar las dictaduras, sean de dónde sean, de derecha o de izquierda”.

Otra nota en El Mercurio:

El frustrado viaje a Cuba de la ex ministra Mariana Aylwin continúa causando repercusiones luego de que ella misma decidiera publicar en una columna en El Mercurio una crítica al actuar de “las dictaduras”, asegurando que “la libertad no es sustituible por la igualdad” y que el “respeto a la dignidad de las personas se expresa en el ejercicio de la soberanía”. En el texto, la ex diputada de la Democracia Cristina explica los detalles del viaje, el galardón que sería entregado a Patricio Aylwin y que ella iría a recibir en nombre de su padre por parte de una organización llamada Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, liderada por una joven activista de 28 años, Rosa María Payá y como las autoridades de inmigración de Cuba le indicaron a la aerolínea que no dejara embarcar a Mariana para dirigirse a la isla. “Simplemente Cuba actuó como actúan las dictaduras”, lamenta Mariana Aylwin en su columna.

“Las frases de sus comunicados son idénticas a las del gobierno de Pinochet cuando en circunstancias similares hizo lo mismo“. Respecto a las reacciones que encendió este hecho dentro de la misma coalición de la Nueva Mayoría, la ex parlamentaria explica que “el tema de fondo (…) tiene que ver con cómo entendemos la democracia. Para quienes apoyamos la oposición democrática y pacífica en Cuba y en Venezuela, la democracia conlleva no sólo una institucionalidad de fachada democrática, sino el respeto a los valores esenciales de la persona humana”. “Quienes defienden a Cuba no entienden la democracia como la entendemos quienes creemos que estos son los valores esenciales para la vida en común”, continúa y puntualiza que “lo que nos diferencia es, finalmente, el miedo a la libertad que demuestras quienes aún defienden ideas y acciones totalitarias que creíamos superadas en nuestro país”.