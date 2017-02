Publicado en: Opinión

Feb 27, 2017 8:00 am

Poner condiciones cuasi imposibles para la legitimación de todos los partidos políticos, pero cuyo objetivo apunta a no permitir –“permitiéndolo”- la participación legal de los partidos de oposición en cualquier elección que se pueda realizar durante este año 2017, es la nueva celada que el cne le preparó a los partidos no oficialistas. Si unimos esto a la amenaza del tsj de ilegalizar a la MUD como partido, que de concretarse dejaría al PSUV y algunos partidos aliados prácticamente solos en cualquier posible escenario electoral permitiría al régimen plantear elecciones fraudulentas en las que sólo ellos podrían participar.

A pesar de que las condiciones impuestas por el cne para la legitimación de los partidos son difíciles pero no imposibles de superar, los partidos no deben caer en la tentación de no aceptar el reto de la legitimación, es nuestra opinión que se debe desafiar nuevamente al régimen e infligirle una nueva derrota o en todo caso hacerles pagar el costo político de esta nueva triquiñuela del poder. La oposición ha conquistado una mayoría social y electoral que le da la suficiente fortaleza como para desafiar exitosamente al oficialismo.

La banda de los siete que nos desgobierna no está dispuesta a realizar elecciones porque sabe que perdió la hegemonía social de la que disfrutaron y abusaron en el pasado, han prohibido cualquier elección en la que no tengan garantizada la victoria. Para la oposición la existencia de los partidos políticos es fundamental porque son la base de la estrategia democrática y pacífica para salir del castro-chavismo-madurismo. Por eso ellos frente a la presión nacional e internacional por una salida electoral buscaron la forma de sacar del juego a los partidos democráticos con una maniobra al estilo de la implementada por Ortega en Nicaragua, para asegurar una victoria fraudulenta si es que se ven frente a la ineludible necesidad de autorizar alguna elección.

Es por ello que los partidos opositores están obligados a asistir “con el pañuelo en la nariz” al proceso de legitimación y derrotar nuevamente al chavismo tal como viene ocurriendo superando las muy adversas condiciones con las que siempre se ha tenido que enfrentar, lo contrario es cometer el error del 2005 cuando se dejó al oficialismo solo en las elecciones legislativas.

Hay que seguir enfrentado y retando al chavismo en el terreno democrático porque es nuestro mejor escenario, como lo atestigua el hecho de que la voluntad de cambio es del 82% con un 93% de la población que evalúa negativamente la situación del país. Los venezolanos quieren votar y respaldaran a los partidos en su proceso de legitimación a pesar de las condiciones adversas que nos han impuesto.

Si el PSUV lograra salirse con la suya en esta nueva trampa, entonces tendríamos que hacerle pagar el costo político, planteándole al régimen algún reto democrático y electoral en la que no pueda actuar ni el cne ni el tsj, pero en donde quede de manifiesto la voluntad de cambio de los venezolanos por la reconquista de la democracia y la senda del desarrollo nacional.

Pedro Vicente Castro Guillen @pedrovcastrog