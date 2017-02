Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Feb 27, 2017 3:05 pm



La noche de los Oscar cerró con una atropellada premiación a Mejor Película luego que anunciaran la ganador equivocado.

El presentador del Miss Universo, Steve Harvey le escribió al actor, Warren Beatty tras su equivocación.

Good morning everybody! Went to sleep early last night. So… what I miss? #Oscars — Steve Harvey (@IAmSteveHarvey) 27 de febrero de 2017





Buenos días todo el mundo! Anoche me acosté temprano. Entonces… ¿De que me perdí?



Call me Warren Beatty. I can help you get through this! #Oscars — Steve Harvey (@IAmSteveHarvey) 27 de febrero de 2017

Warren Beatty, llámame. Yo puedo ayudarte a superar esto.

KATY HERE. I lost a bet for best picture (I wanted moonlight… — KATY PERRY (@katyperry) 27 de febrero de 2017





Katy Aquí. Perdi la apuesta por Mejor Película (Queria Moonlight…



WHAT WAIT OMG — KATY PERRY (@katyperry) 27 de febrero de 2017

QUÉ. ESPERA. Oh Mi Dios,

Warren Beatty just became the new host of FAMILY FEUD. #Oscars — Patton Oswalt (@pattonoswalt) 27 de febrero de 2017





Warren Beatty se acaba de convertir en el nuevo presentador de “Family Feud”



Holy fucking shit — Karen Kilgariff (@KarenKilgariff) 27 de febrero de 2017

Santa #$*K0 K+?%”!

Did that just Happen at the Oscars. — Emilio Rivera (@EmilioRivera48) 27 de febrero de 2017





¿Eso acaba de pasar en los Oscar?



“This is not a joke! Moonlight won!” aaand cue one last candy drop #Oscars — Karen Kilgariff (@KarenKilgariff) 27 de febrero de 2017

“Esto no es una broma. Moonlight ganó” y lanzaron una caramelos una ultima vez.

Wait a minute the real winner is @HacksawRidge — Emilio Rivera (@EmilioRivera48) 27 de febrero de 2017





Esperen un minuto el verdadero ganador es “Hasta el último hombre”



But you gotta love Kimmel! — Bette Midler (@BetteMidler) 27 de febrero de 2017

¡Pero tienes que ama a Kimmel!





Una gran metida de pata por un sobra malo.



Personalmente, culpo a Steve Harvy por esto.

Well come on, Bonnie & Clyde – they ARE robbers. — Bill Maher (@billmaher) 27 de febrero de 2017





Bueno, Bonnie y Clyde. Ellos eran unos ladrones.



What the what what?? What just happened?!? How did Emma Stone’s name get in a second envelope? Weirdest. Ending. Ever. — Neil Patrick Harris (@ActuallyNPH) 27 de febrero de 2017

¿Qué el que que? ¿Qué paso? Como el nombre de Emma Stonne llego al segundo sobre?