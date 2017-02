Publicado en: ciencia, Titulares

Feb 28, 2017 1:26 pm

Imagina la situación: un desastre natural o una gran guerra o la ira del hombre más poderoso han acabado con tu mundo, con el planeta que conocías. ¿Y ahora qué?

Los que han logrado sobrevivir tienen que aprender a existir en un mundo en el que nada es lo que era. Adiós a la era de la globalización, a la edad digital, a la sociedad tecnológica…

Empezamos de cero e igual que si estuviésemos jugando al nuevo videojuego de PlayStation 4, Horizon Zero Dawn —estará a la venta el 1 de marzo—, debemos adaptarnos a un escenario en el que la naturaleza manda, recurrir a nuestro instinto de supervivencia, y enfrentarnos a nuevos y poderosos enemigos: las máquinas, que parecen estar ganando la batalla. ¿Y cómo llegaron las máquinas a dominar este mundo? ¿Y qué pasó con la civilización que había antes? En este videojuego, las respuestas se esconden entre los misterios de las ruinas desmoronadas y recorre un mundo lleno de artefactos extraños y ruinas que se desmoronan para desentrañar sus misterios más profundos.

Y así será el mundo que quedará…

1. Expansión natural

Adiós Torre Eiffel, adiós Estatua de la Libertad, adiós rascacielos, adiós monumentos… Todo lo hecho por el hombre ha quedado destruído. A cambio, la naturaleza más salvaje, más espectacular se está apoderando de cada rincón. La tierra y los diferentes ecosistemas que la habitan volverán a sus orígenes.

La gran esperanza es que se muestre en su versión más plácida porque cuando la naturaleza enseña su cara más bárbara nada la puede parar y nadie está a salvo.

2. Sin luz pero con fuego

La energía para producir la luz ya no será un problema, directamente desaparecerán las infraestructuras que permitirán disponer de red eléctrica y de agua.

Esto tiene algo positivo: ya no nos asustaremos al recibir los recibos de la luz. Y volveremos a cocinar con fuego, a sentarnos alrededor de la hoguera cuando haga frío y a respetar la luz natural en nuestro ciclo de sueño.

3. Entre dinosaurios y robots

Tras el apocalipsis, nada volverá a ser cómo era… La adaptación de las especies animales ha supuesto la reaparición del mundo jurásico. En él conviven enormes saurios con otros gigantescos seres, de origen cyborg, que son el resultado de la evolución de la Inteligencia artificial, y de las máquinas y robots. Dirigidos por manos perversas, aprovechan el desconcierto para intentar hacerse con el poder y se convierten en los principales enemigos de sus creadores, los hombres.

Como si nos trasladásemos al escenario en el que se desarrolla Horizon Zero, el nuevo videojuego de PlayStation 4, y fuésemos su protagonista, Aloy, contra ellos tendremos que luchar para arrebatarles el poder en la Tierra, la que fue nuestra tierra.

Sobrevivir en este mundo exuberante y postapocalíptico supone, igual que para la protagonista del juego —símbolo de poder y cambio— echar mano de la agilidad, la astucia y la puntería para cazar a las máquinas, defenderse de tribus rivales y sobrevivir a las inclemencias de la espesura.

4. Dieta paleo

Nuestros hábitos alimenticios tendrán que adaptarse a las nuevas circunstancias. No hay microondas, ni frigorífico y, por supuesto, no hay restaurantes ni establecimientos de cocina rápida.

Entonces, toca apostar por la saludable dieta paleo: carne, pescado, granos, raíces… Nada de alimentos procesados, azúcares refinados o productos lácteos. La caza y la recolección serán la base de la nueva alimentación.

5. Sin redes sociales y sin ocio digital

El terror y la ansiedad pueden apoderarse de aquellos para los que no existían fronteras ni límites a la hora de relacionarse y divertirse. No habrá manera de saber qué ha sido de tus amigos de Facebook y no volverás a escuchar el aviso de los whatsapp.

No queda más remedio que recuperar las formas más primitivas de relación y organización. La tribu se volverá a convertir en el epicentro de la vida de los hombres y el grupo se convertirá en tu aliado a la hora de luchar por la supervivencia.

Información de MSN