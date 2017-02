Publicado en: Opinión

Feb 28, 2017 7:28 am

En política, se podía estar de acuerdo con ella o no. Mi caso era más bien el segundo. Sin embargo, siempre era un honor ser entrevistado por Sofía Imber, la intransigente, como ella misma se denominaba. En su programa de TV Buenos Días, que compartió muchos años con su esposo Carlos Rangel, había espacio para todas las ideas, algo que extrañamos en la Venezuela de hoy. Sofía era una periodista acuciosa que preparaba a fondo sus preguntas. No daba tregua. Había debate, confrontación apasionada de ideas, pero siempre con respeto. Por su gran profesionalismo y talento fue la primera mujer que recibió el Premio nacional de periodismo en Venezuela. Su capacidad de trabajo y honestidad intelectual la hicieron acreedora de decenas de reconocimientos y premios. Fue una gran periodista y una extraordinaria promotora cultural. El periodismo, la cultura y las artes de Venezuela le deben mucho. Su labor no se limitó a la capital. Sofía fundó también el Museo de Coro y colaboró siempre con el Mario Abreu de Maracay.

La penúltima vez que la vimos fue en La Victoria en 1995 cuando le impusimos el Samán de Aragua en un emotivo acto donde estuvo acompañada de sus compañeros de primaria del Colegio San José. Sofía, que nació en Soroca, Moldavia, cuando ésta se encontraba bajo el dominio soviético, había llegado a Venezuela con su familia en 1930 como muchos inmigrantes europeos que dieron un invalorable aporte a nuestro país. Su primer hogar fue La Victoria, ciudad a la que recordaba con cariño, y su pasión fue Venezuela. Sofía era una venezolana total. No concebía la idea de irse, y no se fue. Rodeada de la admiración, el respeto y el cariño de familiares y amigos, Sofía descansa hoy en el país que tanto amó, al lado de su compañero Carlos Rangel. Su obra también está entre nosotros. El museo que ella creó de la nada hasta convertirlo en uno de los principales del mundo, más temprano que tarde, recuperará el nombre que con profunda admiración y reconocimiento por su labor, le dio Venezuela: Museo de Arte Contemporáneo Sofía Imber. Así será.