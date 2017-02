Publicado en: Actualidad, Nacionales

Feb 28, 2017 10:44 am

Dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y del Gran Polo Patriótico (GPP) están firmes en su posición. Aseguran que tienen todos los vientos en contra, pero que lo peor es no participar, reseña La Verdad.

Un total de 59 partidos ya tienen listos sus motores para relegitimarse ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) a partir de este 4 de marzo, pero no decaen en exigir mejores condiciones para este proceso, ya que a juicio de expertos, hay aspectos técnicos y de logística que hacen que el mismo sea una tarea titánica para las distintas fracciones, de tal forma que no puedan lograrlo. Señalan que el Poder Comicial sólo busca eliminar a las distintas toldas, restando pluralidad para los próximos sufragios.

La renovación de partidos es válida en todo el mundo. Venezuela lo establece en su normativa, pero especialistas y voceros políticos afirman que en este caso, el problema radica en la manera en la que el ente electivo tiene previsto ejecutar la jornada.

“El CNE tiene la intención de cancelar el 92,5 por ciento de los partidos. El organismo deja dudas sobre el proceso, ocultando su verdadera intención. Podría pasar horas enumerando aspectos técnicos o jurídicos sobre vicios y errores en el diseño de la reprogramación del evento, ordenado por el mismo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la sentencia 878 del 21 de octubre y solo necesitaría minutos para dar la razón política, de porque asumir el riesgo, cuando se lucha democráticamente contra un régimen que dista de serlo”, expuso Aníbal Sánchez, experto electoral y consultor político.

José Gregorio Zaá, especialista comicial, declaró a El Impulso que las condiciones parecieran estar hechas para que las 59 organizaciones no puedan renovarse. “El objetivo del gobierno es aplicar una especie de quimioterapia y acabar con los partidos, de uno y otro bando. No se trata de que los partidos le hagan el juego al gobierno al ir al proceso de relegitimación; deben hacer todos los esfuerzos y revalidarse porque no nos podemos cobijar con la tarjeta de la MUD porque en el TSJ cursa una demanda por un supuesto fraude tras la recolección del 1 por ciento de las firmas para el revocatorio”, apuntó.