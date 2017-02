Publicado en: Actualidad, Nacionales

Feb 28, 2017





Primero Justicia El Hatillo continuó con su programa “Sonrisas Para Todos” con motivo de estos carnavales, que lleva 6 años atendiendo a las comunidades más desfavorecidas de la localidad. En esta oportunidad más de 100 personas del Caserío Los Naranjos Rural fueron beneficiados con colchones regalos, refrigerios, diversas actividades recreativas, y además de compartir un nutrido sancocho.

Elías Sayegh, Coordinador General de Primero Justicia en El Hatillo indicó, en sus palabras: “Estos carnavales seguimos trabajando para llevarle un poco de alegría a nuestras comunidades más desfavorecidas. Maduro le ha robado la alegría al pueblo venezolano. Ya la gente no puede pensar en descansar o vacacionar en carnavales porque no tienen ni para comer. El gobierno trata de tapar esto con un gasto millonario en fiestas, en vez de invertirlos en rescatar la producción de bienes y servicios para que los venezolanos no sigamos consumiendo productos caros hechos en otros países. Frente a este carnaval de gobierno, que sumió al país en la peor crisis de su historia el país debe plantarse de frente”.

Sayegh recibió propuestas y denuncias de vecinos que viven muy cerca de las áreas urbanas del municipio, a sólo 5 minutos de la redoma de la urbanización La Lagunita, pero a la vez se sienten muy lejos por la falta de transporte, el mal estado de las vías, la inseguridad y la falta de servicios públicos.

El dirigente hatillano estuvo acompañado por el Jefe de La Casa del Pueblo de El Hatillo, Armando Alves, la concejal Liris Loreto y otros miembros de Primero Justicia El Hatillo. En este sentido destacó que el equipo aurinegro en esta localidad sigue creciendo y en los próximos días harán anuncio importantes para el municipio.

Al finalizar Sayegh se refirió al llamado Caracazo. “Hoy hay mucha más necesidad y mucho más descontento de lo que hubo en el llamado Caracazo. Si no queremos repetir otra tragedia similar, debemos cambiar de gobierno y de rumbo. No hay manera en que el país mejore mientras esta gente que hoy nos gobierna siga en el poder”.