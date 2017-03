Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 1, 2017 9:14 pm

El candidato a las primarias de la Unidad para la Gobernación del Estado Bolívar, Andrés Velásquez, fue claro al reiterar que “La Causa R no participará de este mal llamado proceso de renovación de militancia partidista”.

Nota de prensa

Argumentó que “Los requisitos impuestos por el CNE son inconstitucionales”, y añadió que “evidentemente no son para validar ninguna organización sino para eliminarlas, porque su cumplimiento es casi imposible”.

Para el líder de la unidad en Guayana, “El gobierno no está interesado en ninguna renovación de partidos sino en eliminarlos”.

Explicó el aspirante a gobernador del estado Bolívar, que “Con esta maniobra el gobierno pretende dividirnos y distraernos para que perdamos el foco que es la exigencia de las elecciones regionales que están vencidas desde el pasado mes de diciembre. Un mandato constitucional del que no tienen excusas ni argumentos para no convocarlas”.

A criterio del primer gobernador electo por voluntad popular en Guayana, “la estrategia del gobierno está clara: no quiere elecciones y va a tratar por todos los medios de impedirlo”.

Aseguró Velásquez, que “Así como el año pasado el gobierno usó la excusa del referendo revocatorio para no hacer las elecciones regionales, ahora utiliza el proceso de renovación de partidos para seguir posponiendo la convocatoria de esos comicios que no requieren de firmas ni están sujetos a ninguna mesa de diálogo ni cosa por el estilo, son unos gobernadores a quienes el 15 de diciembre del año pasado se les venció su período y por mandato constitucional el CNE estaba obligado a convocar para la fecha las elecciones regionales, conforme a la Constitución, la Ley y el Reglamento Electoral vigente, y aún no lo ha hecho sin justificación alguna que valga”.

“Cada partido tiene el legítimo derecho de decidir si va o no va a participar de ese proceso (de renovación de militancia), eso lo respetamos. Por ello vimos la necesidad de exponer públicamente las razonas por las cuales La Causa R no acudirá a ese llamado para no acompañar esa estrategia cantada del gobierno nacional”, siguió diciendo Andrés Velásquez.

“Mientras no cambien las condiciones para la renovación de los partidos La Causa R hará el sacrificio temporal, porque eso no nos va a colocar en modo alguno en una situación de desaparecer, nosotros somos un movimiento y así seguiremos siéndolo, y aunque tengamos que sacrificar nuestras siglas ante el CNE pues lo haremos”, reiteró.

Dijo Velásquez, que “El interés de avanzar hacia la derrota de este gobierno es más importante que mantenernos inscritos en el CNE, cosa que podemos hacer posteriormente una vez que concluya este régimen dictatorial”.

“De manera”, puntualizó, “que en La Causa R preferimos sacrificar temporalmente nuestras siglas ante el CNE y privilegiar la unidad, acogiéndonos a la tarjeta única de la MUD, que es la tarjeta de la Unidad, y que ha sido la más votada en toda la historia política de Venezuela. Esa es la posición que asume La Causa R frente este fraudulento llamado del CNE a renovación de partidos”.

“La gran consigna de este momento tan difícil que atraviesa el país es Unidad, elecciones primarias como elemento de movilización y definición de liderazgos en cada uno de los estados a través del voto popular y elecciones regionales mediante tarjeta única”, concretó finalmente el líder unitario de Guayana.