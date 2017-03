Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 1, 2017 1:12 pm

La Causa R emitió un comunicado en el que se refiere al proceso de validación de los partidos políticos, en el que expresan que no participarán en el proceso de renovación convocado por el Consejo Nacional Electoral.

En dicha minuta especifican las razones porque las que no participaran en este proceso, en el que destacan que las condiciones son restrictivas, absurdas y malintencionadas.

COMUNICADO DE LA CAUSA R SOBRE EL PROCESO DE VALIDACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

La Dirección Nacional y todas las direcciones regionales del partido La Causa Radical, informamos mediante este comunicado que no participaremos en el proceso de renovación convocado por el Consejo Nacional Electoral, por las razones que enumeramos a continuación:

Las condiciones del proceso son restrictivas de los derechos constitucionales más básicos, absurdas desde el punto de vista técnico y malintencionadas en lo referente al objetivo político, que no es otra que ilegalizar los partidos en Venezuela.

Es evidente que la estrategia antidemocrática del régimen es la de seguir postergando indefinidamente las elecciones regionales y la de anular impunemente la Tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que es la más votada de la historia del país, según la última elección parlamentaria de 2015. Por esta razón en La Causa R creemos que no podemos desviarnos del objetivo común de exigir elecciones inmediatas como manda la constitución, solicitando Primarias en nombre de la Tarjeta Única de la MUD, la cual debe ser defendida para que siga siendo el instrumento electoral de la gran mayoría que quiere cambio en el país.

La Causa R es un partido con cuatro décadas de historia, en la que ha tenido concejales, diputados, senadores, alcaldes y gobernadores, llegando incluso a obtener más del veinte por ciento (20%) de la votación en la elección presidencial de 1993. Actualmente tiene siete diputados de la Asamblea Nacional y el alcalde de la quinta ciudad más grande del país. Pero las circunstancias ameritan sacrificios particulares por el fin superior de rescatar la democracia, razón por la cual impulsamos la estrategia exitosa de obviar nuestras propias Siglas para inscribir candidatos unitarios en la Tarjeta Única de la MUD, asumiendo el riesgo de una “ilegalización” arbitraria. Ahora, cuando se desconoce el Parlamento, se suspenden elecciones y se violan los derechos humanos, con más razón debemos ratificar la estrategia ganadora, privilegiándola sobre cualquier interés particular por más legítimo que este sea. Por esta razón, lejos de acomplejarnos, nos enorgullece cualquier ataque, desconocimiento o suspensión que pueda cometer contra nosotros esta tiranía opresora, ratificando que mientras persistan las circunstancias antidemocraticas actuales, nuestra Tarjeta Electoral seguirá siendo la de la mayoría del pueblo que quiere Cambio, la de la MUD. En todo caso, La Causa R seguirá existiendo como lo que siempre ha sido, un movimiento social en permanente construcción de la verdadera democracia. Este CNE forajido que no es capaz de convocar las elecciones que manda la constitución, no determinará nuestra suerte ni nuestra existencia. Al contrario, su abuso solo nos fortalecerá.

Más allá de las razones jurídicas y estratégicas expuestas, en La Causa R nos negamos a seguir alimentando listas de exclusión bajo el criterio fascista de marcar a la sociedad con el fin de chantajear y perseguir a las personas. El caso más reciente fue el de 2016 cuando firmantes de la convocatoria del Referéndum Revocatorio fueron despedidos de sus puestos de trabajo. Ahora, cuando hasta el derecho más básico de alimentación está asociado a bases de datos manipuladas con el fin de excluir a los disidentes, resulta irresponsable seguir sometiendo a la población a estas prácticas sin ninguna garantía en el resultado final como pasó el año pasado. De la misma forma es previsible la estrategia del Régimen de infiltrar gente en la validación para luego proceder a impugnar el proceso, quedando nuevamente a merced de los verdugos. Hay que romper ese círculo vicioso ratificando la estrategia de primarias y tarjeta única, movilizando al país en torno a la exigencia de elecciones regionales.

En virtud de los argumentos expuestos, LA CAUSA R ratifica formalmente su decisión de no participar del proceso de validación de partidos políticos convocado por el CNE, para reivindicar así la UNIDAD necesaria para superar esta crisis a través de elecciones, las cuales no pueden seguir siendo postergadas inconstitucionalmente.

Caracas, al Primer día del mes de Marzo de Dos Mil Diecisiete.

JOSÉ IGNACIO GUÉDEZ

Secretario General Nacional de La Causa R