Publicado en: Actualidad, Internacionales

Mar 1, 2017 1:42 pm

“Hoy se cumplen seis meses de aquella mañana cuando un gobierno cobarde secuestró a Yon Goicoechea, un joven venezolano y español, activista de Voluntad Popular, que fue detenido sin orden de aprehensión, que lo mantuvieron incomunicado por horas, le sembraron explosivos y le inventaron delitos absurdos, todo con un fin, sembrar el miedo en los ciudadanos que participarían en “La Toma de Caracas” del pasado 1 de septiembre”, recordó el diputado Lester Toledo ante representantes de la Asamblea de Madrid, con quienes se reunió este miércoles.

Nota de Prensa

Toledo, quien mantiene una agenda de trabajo intensa para sumar voluntades y ejercer una mayor presión internacional hacia Venezuela, fue recibido por el diputado Enrique Ossorio, portavoz del grupo parlamentario del Partido Popular ante la Asamblea de Madrid y Ana Pérez Baos, diputada autonómica y presidenta de Nuevas Generaciones del PP de Madrid.

“Pido su intermediación y compromiso para ejercer una mayor presión y lograr la libertad inmediata de todos los presos políticos, en especial la libertad de Yon, quien es un connacional que hoy está sufriendo la barbarie del régimen venezolano, siendo inocente. Lo que está pasando con Yon es la mayor muestra de que en Venezuela gobierna una dictadura, desde el 20 de octubre el tribunal que lleva su causa le concedió la libertad, pero los esbirros del SEBIN se niegan a liberarlo”, expresó Toledo a los diputados madrileños.

Señaló el también dirigente de Voluntad Popular que lo que existe en contra de Goicoechea es una retaliación política del gobierno de Maduro. “A Yon no le perdonan que lideró el movimiento estudiantil y puso contra la pared al mismísimo presidente Chávez, no le perdonan que les ganamos la elección por la Reforma Constitucional del 2007, y no le perdonan que después de tener toda la formación académica que recibió en el exterior se atreviera a regresar a Venezuela a combatir a la dictadura desde las filas de Voluntad Popular”.

Toledo les recordó a los parlamentarios españoles que de los más de 100 presos políticos que se encuentran en las cárceles de Venezuela, al menos 30, tienen dobles nacionalidades europeas, por lo que se comprometió a seguir apelando al espíritu de solidaridad de todos los foros internacionales hasta lograr su cometido, que es la libertad de todos los presos políticos y contribuir para la restitución del hilo constitucional en Venezuela.