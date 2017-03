Publicado en: Actualidad, Internacionales

Mar 1, 2017 3:15 pm

Un agricultor asesinó a su novia en la ciudad nigeriana de Adijinkpor y luego mantuvo relaciones sexuales con el cadáver debido a que la víctima se negaba a dormir con él cuando estaba viva.

Según reseña el portal británico de noticias, Daily Mail, Sunday Ushie de 35 años de edad mantenía una relación sentimental con Nnena Samuel durante los últimos dos meses, pero ella nunca accedía a tener sexo.

El propio agricultor relató que tras invitarla a su vivienda en Nigeria, la descuartizó y tuvo sexo con el cuerpo mutilado.

“Por soberbia la maté y tomé eso que me estuvo negando. Fue extraño acostarme con un cadáver. Yo nunca había tenido sexo con ella cuando estaba con vida porque nunca me dio la oportunidad. Siempre le daba dinero, pero ella nunca me permitía hacerlo”, expresó Ushie.

El asesino se encuentra en custodia en la ciudad de Adijinkpor, Nigeria.

Partes del cuerpo de la víctima, incluyendo la boca, una mano y una pierna, fueron mutiladas y Ushie responsabiliza a Satan por la salvaje masacre.

“Es el trabajo del diablo”, dijo el agricultor de cacao a periodistas después de su arresto. “No sé cómo sucedió”.

La mujer era madre de dos niños de 11 y 9 años, respectivamente.