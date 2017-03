Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 2, 2017 10:25 am

El diputado a la Asamblea Nacional y dirigente de Voluntad Popular, Ángel Álvarez Gil lamentó que en Venezuela diariamente se violen los derechos humanos y que el Poder Judicial se incline descaradamente a satisfacer caprichos inconstitucionales a favor del partido de gobierno.

Álvarez Gil aseguró que las irregularidades ejecutadas desde el Tribunal Supremo de Justicia se acentuaron en el 2016 cuando “desde nuestra elección decidieron aplicar un desconocimiento a la voluntad de la gente, se suspenden sin ninguna razón el referendo revocatorio así como cualquier elección, es por ello que no podemos dejar de decir que transitamos una dictadura que busca disfrazarse de democracia”.

Para el parlamentario el Gobierno creó una figura de desacato con el fin de vulnerar la Constitución, la autonomía de los Poderes y una función de la Asamblea Nacional como lo es el control político.”El Poder Judicial en nuestro país es utilizado como comodín para atropellar, perseguir y desconocer funciones exclusivas de la AN, el procurar presentar dichos informes ante el TSJ no es más que una conversación entre panas para evitar darle la cara a un pueblo que pasa hambre, no tiene medicamentos, se empobrece cada día más, no tiene servicios públicos eficientes y sufre las consecuencias de un alto nivel de corrupción e incapacidad por parte del Gobierno que mantiene discursos demagogos”.

El abanderado de la tolda naranja aseguró que “es un gran desafio tener un Poder Judicial con funcionarios de carrera, autonomía de conciencia, personas honorables y con un gran amor por el país tener que mantener silencio frente a las designaciones de una directiva como por ejemplo la del TSJ que evidencia que sólo se midén lealtales partidistas y prontuarios”.

El diputado Ángel Álvarez Gil culminó llamando a los venezolanos a no perder la esperanza y las ganas por luchar para tener un mejor país “la justiciaa veces tarda, pero llega, no dejaremos de trabajar en todas las instancias por una Venezuela de paz, libertad y justicia, el único desacato que existe es la de un Gobierno que no encuentra como justificar el drama que vivimos luego de haber saqueado al país y sumergirnos en este abismo”.

Nota de prensa