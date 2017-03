Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Mar 2, 2017 9:30 am

El próximo 03 de marzo estará disponible a través de las distintas redes sociales el tan esperado 3er álbum de BARONI ONE TIME titulado NATION, en el cual contemplaremos todas sus facetas como artista musical y visual, a través de una novedosa propuesta de contenido variado, manteniendo la autenticidad que ha caracterizado su carrera.

Con la participación de distintos talentos a nivel internacional como los productores musicales El código Kirkao (Panamá), Don Corleonie (Jamaica), Heavy Roots (España), Rekesh Dukaloo (Holanda), Stefano Carruezzo (Italia), Ricardo Sangiao (World Class Mastering/ Miami) y con la inclusión de nuevos talentos nacionales tanto en la parte musical como visual, NATION trae una fusión de ritmos universales, principalmente caribeños, que estamos seguros serán de gran relevancia en la escena musical actual. Con casi 10 años como representante del reggae venezolano, BARONI confiesa que ha sido un artista fuera de orden y que su inmensa pasión por la artes, mezclada con una vida llena de muchísimos contrastes, lo ha llevado a ser lo que él denomina un “ególatra altruista”, hace las cosas a su manera para su satisfacción personal y a partir de la creación de ese bienestar es que construye, transforma y comparte su arte con el público, enfocándose en sus verdaderos fans.

El concepto que engloba NATION es su más reciente creación, en la cual sigue siendo el cerebro musical de su obra, el responsable de su propia imagen y el visionario de lo que quiere transmitir en cada uno de sus videos, siempre apoyándose en un equipo de gente talentosa que sintoniza eficazmente con su objetivo.

B1T comenta que en NATION se unen muchas cosas, “no todas son de contenido positivo, porque el mundo no lo es y nuestra realidad mucho menos lo es. Los humanos estamos llenos de contradicciones y de una intensa doble moral. Para mí, NATION es el comienzo de la aceptación de nosotros tal como somos. Eso no es malo, es real” Conviértete en un verdadero fan y no te pierdas de esta nueva producción llamada NATION de BARONI ONE TIME (B1T), que estará disponible a partir del 03 DE MARZO en YouTube y próximamente se podrá descargar a través de Facebook y Spotify. Para las nuevas noticias estén pendiente de las redes sociales @BaroniOneTime (Instagram) @BaroniOneTimeB1T (Facebook) y @BaroniOneTimeTV (YouTube).