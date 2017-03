Publicado en: Opinión

Ramsés Reyes, líder del partido Corrientes venezolanas revolucionaria (CRV), denuncia a los ciudadanos JAIME ENRIQUE CAMARGO, JUAN CARLOS CAMARGO MARTINEZ y GWENDOLYN CRISTINE LAMBERT INNIS, de la empresa Consultoría y Proyectos NF C.A, por hechos de corrupción en PDVSA con dineros públicos. Contra JESUS CORNELIO OSORIO VIRGUEZ, hay una denuncia por su gestión frente al Terminal de Almacenamiento y Embarque de Crudo “José Antonio Anzoátegui”. Este personaje fue detenido por las autoridades y debe responder por todo el desastre que ocasionó. Sin embargo, la empresa holandesa Bluewater vinculada al hecho y encargada de suministrar “monoboyas”, no es fabricante del sistema de “Monoboyas” del tipo Tornamesa, tal como la que se encuentra instalada en el sistema “Monoboya Oeste”. Estas acciones pudiesen dar muestras de conductas ilícitas por parte de funcionarios de PDVSA, la empresa transnacional Bluewater y los representantes de la empresa Consultoría de Ingeniería y Proyectos NF, C.A., quienes pudieron haber simulado las condiciones de una contratación inexistente, con la única finalidad de sustraer fraudulentamente fondos de la nación e incrementar los costos.

Por otra parte, la sociedad mercantil Consultoría de Ingeniería y Proyectos NF, C.A., y sus representantes mencionados, también pudiesen estar vinculados a otro presunto hecho ilícito, ocurrido durante el proceso de modernización del Terminal “José Antonio Anzoátegui”, que a principios del año 2014, la empresa Petróleos de Venezuela S.A., decidió ampliar y modernizar para lo cual se designó a la empresa Castillomax Oil and Gas, que debió reemplazar once brazos de carga, la instalación de múltiples sistemas “monoboyas”, y la instalación de un sistema de elaboración propia, para el control de las emanaciones de ácido sulfhídrico, especialmente para la instalación costa afuera. No lo hizo. No tenía la capacidad técnica y se asoció con la empresa arriba señalada para cumplir. En lo único que actuaron eficientemente fue en recibir el dinero. Precisó Reyes, que a los dieciocho meses aproximadamente de su instalación ya tres de los ocho brazos de carga instalados habían cesado en su funcionamiento y otros dos presentaban problemas en su desenvolvimiento industrial. Denuncia el “cobró una multimillonaria suma de dinero por las obras realizadas, sin embargo, los ocho brazos de carga de crudo tenían una garantía de funcionamiento de diez años y en menos de dos años se dañaron dos de los equipos, porque nunca les fueron realizadas labores de mantenimiento preventivo, o incluso por una errónea instalación”. Acotó que el tiempo de vida útil de un brazo de carga de crudo, con sus mantenimientos al día y correcta instalación, es de aproximadamente doce años, por lo que en este particular los mismos no llegaron a los dos los de funcionamiento. Sin embargo, la obra en cuestión fue cancelada en su totalidad a favor de la empresa Consultoría de Ingeniería y Proyectos NF, C.A.

Reyes no se explica el silencio por parte de las autoridades de PDVSA, en la Faja Petrolífera del Orinoco como es el caso de Jesús Cornelio Osorio Virguez, quienes pudieron haber estado involucrados en una red de “coimas y corrupción”, a cambio del otorgamiento de contrataciones multimillonarias a empresas corruptas.

REGION CAPITAL

LA PROPUESTA MAS SERIA sobre la validación de firmas para habilitar a los partidos, es la de RAMON GUILLERMO AVELEDO. Nadie debe asistir a ese evento que por el precedente con el REFERENDO, donde se necesitaban menos firmas y requisitos en mayor tiempo se logró casi en la raya. Sería ideal para demostrar que la UNIDAD es una sola voz y no esta arreglada al detal.

SOBRE LA MAFIA DE LOS PASAPORTES Rectifico mi información del lunes pasado. No hay señales suficientes de participación de ningún funcionario, en esta situación. El hijo de un Magistrado ésta exento de toda responsabilidad, más allá de comentarios y rumores. La mejor manera del gobierno, para acabar con esta incertidumbre es que aparezca de una vez por todas, el material. IGUAL EN EL CASO DEL VICEPRESIDENTE y su participación en el narcotráfico. Carezco de argumentos suficiente para asegurarlo y solo puede remitirme a lo dicho por los medios y portales. Lo que sí creo es que nunca debió ser GOBERNADOR de mi estado, ni VICEPRESIDENTE y tengo serios elementos de convicción sobre su participación en CORRUPCION, por la forma en que vive, lo que gasta, lo que ostenta, él y su grupo. Hasta allí. Como no soy aspirante a nada ni milito en ningún partido, hablo con la mayor libertad. Del nuevo Presidente del TSJ, estoy investigando. El hecho de haber estado preso, no lo excluye de la posibilidad de ser magistrado y si llegó a este cargo, lógicamente podía ser designado Presidente. Los diputados de oposición deben tener su expediente. Nunca debió ser MAGISTRADO. ¿Porque esperar a esto para salir a destiempo a criticar? Dudo que este solicitando nacionalidad italiana.

IGLESIA MEJOR QUE LA MUD: LA MEJOR DESCRIPCION del panorama actual Padre Ugalde: “La gente no es suicida: si no ve una salida, no se va a mover”. Monseñor Ubaldo Santana: “No se puede ayunar en un país donde se pasa hambre”.

ZULIA

ISLA DE TOAS SE HUNDE Así como lo leen. Ni hablar de las otras Islas como ZAPARA. Legalmente no hay solución. El Alcalde Ildebrando Rios, alias “El Peluche”, principal responsable, es del PSUV y controla todo: Concejales, contralor, jueces, etc. El Gobernador y el Delegado Nacional deben exigir su renuncia e intervenir inmediatamente, como hicieron en otros estados. Sería una buena señal de rectificación. Investiguen donde están los bienes del Municipio, ¿Si existen o no? ¿El Presupuesto en que se ha gastado? ¿Cuánto ganan los empleados y trabajadores y cuanto les quitan? ¿Qué pretenden hacer con las empresas de la piedra Caliza? Investiguen la seguridad que maneja el Alcalde y después deciden. Averigüen a quien apodan LA ZABILA, por todas las propiedades que tiene: casas, depósitos, playas, restaurantes, y pare usted de contar. Un llamado igual a los diputados del CLEZ y de la AN. Increíble que AD y COPEI hayan desaparecido y solo den la cara PJ-UNT y VP. Un hombre ha sido constante en su preocupación por la isla: Charles Hernández y por el empresariado, Alberto Sobalvaro.

UN NUEVO TIEMPO Busca un nuevo jefe: Rosales maneja nombres pero es difícil saber lo que piensa. Suenan varios y “varias”.

GUAJIRA No se equivocó el Nuevo Tiempo cuando decidió por el Tío Ricardo Fernández. Este conoce toda la problemática de este municipio y no anda detrás de un “real para completar un bolívar”, como muchos de los que han pasado por este municipio y el de Mara.

EXPLICACIONES Ciertamente Miguel Salazar señalo las visitas frecuentes de Samark López a Manuel Rosales. DUDO de la veracidad de ese cuento. Habría que trabajar directamente con el SEBIN. Solo quien tiene acceso el registro puede saber si son frecuentes o no. En todo caso le corresponde, si lo considera importante, a Manuel Rosales aclarar este y otros temas, como por ejemplo lo de su INHABILITACION. Igual debe aclarar el Dr. Alaimo las fotos donde aparece al lado de Nicolás Maduro, con la directora de su periódico celebrando el día de la entrega del Premio Nacional de Periodismo. ¿Había razones para reír? Igual debe de una vez por todas LESTER TOLEDO, asumir el exilio, camuflado a través de obtener nacionalidad española por vía de gracia y dejar que este partido se desarrolle y logre crecer. Es un exilio y la nacionalidad solo es un EUFEMISMO para disfrazar el beneficio. Igual no puede venir, aunque él ofreció hacerlo y seguir el ejemplo de su líder LEOPOLDO LOPEZ, que al parecer ha sido el único que no valoró estar libre para seguir luchando por Venezuela. VP necesita buenos operadores políticos. LES RECOMIENDO designar un nuevo Coordinador de manera urgente. Yo, sin hablar con él, me la jugaría con GUSTAVO FERNANDEZ, quien no obstante su aspiración a la Alcaldía de San Francisco, es un hombre conocido y no por malo. Con gran receptividad. Acompañado de algunas personas como el coordinador de la MUD Gustavo Ruiz. Serian una llave que pudiera en corto plazo, equiparar la omnipotencia de otros.

Sigo haciendo la invitación al Paseo Turístico de la Gobernación. El trato del personal es excelente y el paquete es realmente atractivo. Destacan el Gerente Operativo Yormán Vilchez y Luis Rios, aunque todo el personal muestra una excelente vocación de servicio.

UNIVERSIDAD DEL ZULIA Sin Ley. El Rector estuvo ausente. A penas llegó el viernes y probablemente se vuelva a ir. La universidad está en la peor crisis de su historia y el aspirante a Rector Cesar Ramos, para mí al aceptar otro cargo en una universidad privada, prácticamente declinó. LUZ se cae a pedazos y nadie mueve un dedo. Si mañana el gobierno nacional la interviene, legal o ilegalmente, no vengan después a llorar los que la han dejado hundir en la ignominia y abandono.

LA VISCERALIDAD y MEZQUINDAD de quienes dirigen un diario no tiene límites. La Alcaldesa TREJO ha cometido errores; muchos de su equipo no ayudan pero culparla de lo que ocurre en Polimaracaibo es de verdad un acto bochornoso, que merece un desagravio general. POLIMARACAIBO está así por culpa del Gobierno Nacional y eso lo podemos debatir en cualesquier escenario. Yo como ALCALDE, no le invierto un bolívar más y se la entregó al Gobierno nacional para que la termine de destruir. No puede la Alcaldía que ya arrastra un problema de nómina grave, pagar un personal que ésta al servicio de otros intereses y no de la administración municipal.

UNA COSA ES LO QUE PARECE y otra la que indican los estudios de opinión. En muchos de los que he visto hasta el mes de DICIEMBRE, nadie le gana o se le acerca al Diputado JUAN PABLO GUANIPA. El que le llega de segundo, tiene 10 puntos por debajo. Debo ser serio en esto, aunque en la calle lo que se venda es otra cosa. No niego el liderazgo de Manuel Rosales pero si alguien ha recorrido el estado varias veces es el colega Juan Pablo. Eso no significa que gane las PRIMARIAS de llegar a realizarse, eso obedece a otros elementos pero la realidad es así. Lo importante es resaltar que en la oposición hay LIDERAZGO SUFICIENTE para enfrentar al candidato del PSUV, que por los vientos que soplan será Arias Cárdenas y aquí me detengo también para advertir sobre su posible derrota, lo que siempre me decía mi amigo Néstor Zambrano “El Brujo”, jugando domino: “Al ganado, lo llaman vaca”

ME piden que hable de lo dicho por la bella periodista Madeleine Palmar, sobre otro amigo Juan Carlos Fernández. Me estoy informando porque aprecio a ambos. Si encuentro razones que justifiquen las acusaciones de Madeleine lo haré, aunque ni ella ni Juan Carlos me lo han pedido (sus egos lo impiden) y lo diré CAIGA QUIEN CAIGA.

Gracias a todo el pueblo de Isla de Toas. No tengo palabras para pagar el amor que me profesa en la calle mucha gente que solo conoce mi voz y lee mis intentos de opinión.

