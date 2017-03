Publicado en: Actualidad, Nacionales

A las afueras del Centro Nacional de Comercio Exterior reina la incertidumbre. Las pocas personas que esperan en los alrededores de la oficina de Los Chaguaramos no reciben información oficial. Allí no atienden al público desde hace más de un mes, reseña El Nacional.

Todo está desolado. Los usuarios que a cuentagotas llegan al portón de entrada, unos caminando y otros en carro, tienen que lidiar con la basura que se amontona justo al lado de la entrada principal.

Las caras son largas, denotan preocupación. Carpeta en mano, la gente mira a todas partes como buscando una alternativa, intercambia opiniones y espera una certeza que no llega. A través de la reja del portón de entrada un hombre explica que el organismo no está atendiendo a nadie. El trabajador ­que viste camisa negra y bluejean­ confirma que la página web del Cencoex lleva más de un mes caída, por lo que no se puede hacer ninguna solicitud vía online.

La situación hace que de hecho estén suspendidas las solicitudes de pagos en divisas con tarjeta de crédito para viajes al exterior, las solicitudes de efectivo para adultos y niños, los pagos por exceso de consumos y la realización de la declaración jurada de cierre. “No puedo dar garantía de nada. No me han informado cuánto durará esto o si en algún momento reactivarán las solicitudes por Internet o si se abrirá la atención al público”, señala el hombre.