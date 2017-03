Publicado en: Actualidad, Internacionales

Mar 2, 2017 4:08 pm

Dicen que el dinero equivale al poder, y Vladimir Putin tiene mucho poder ahora mismo.

Por Rob Wile para Money / Traducción libre del inglés por lapatilla.com

Pero, ¿cuánto dinero tiene? No lo dice.

Descubrir el patrimonio neto del presidente ruso ha sido durante mucho tiempo el santo grial de los espías y hacks alrededor del mundo. Pero la riqueza personal de Putin -un antiguo agente de la KGB- es casi imposible de descifrar, y es probable que se distribuya a través de una red secreta de fondos de compañías, bienes raíces y cuentas de otras personas. De hecho, en un momento en que sus motivaciones políticas están bajo escrutinio en todo el mundo, la lucha por fijar las riquezas de Putin revela algo acerca de las formas encubiertas en las que ejerce su autoridad sobre Rusia.

Esto es lo que sabemos

La estimación más citada proviene de un antiguo consejero de nivel medio del Kremlin, Stanislav Belkovsky. En 2007, afirmó que Putin tenía una fortuna de al menos 40.000 millones de dólares -una cifra que lo situaría entre los diez primeros puestos de la revista Forbes en el ranking de multimillonarios.

(Forbes, el principal cronista de los más ricos del mundo, no incluye a Putin en su lista de multimillonarios.) En 2015, la revista dijo que no podía verificar suficientes activos.)

La fuente del Kremlin basó su estimación en las supuestas participaciones de Putin en varias compañías, la mayoría en el sector petrolero. Dijo que el presidente ruso controlaba el 37% de la compañía petrolera Surgutneftegaz, el 4,5% de la compañía de gas natural Gazprom y que tenía participaciones sustanciales en un comerciante de commodities llamado Gunvor.

“Por lo menos $ 40 mil millones de dólares”, dijo Belkovsy The Guardian en ese momento. “y lo máximo no lo podemos saber, sospecho que hay algunas otras empresas de las que no sé nada”.

El gobierno estadounidense ha relacionado a Putin con Gunvor, también. “Putin tiene inversiones en Gunvor y puede tener acceso a fondos de Gunvor”, dijo el Tesoro de Estados Unidos en un comunicado en 2014 al anunciar sanciones.

Gunvor, que al parecer obtuvo 93.000 millones de dólares en ingresos en 2012, niega que Putin haya tenido alguna propiedad en la empresa.

Más tarde, en 2012, Belkovsky subió su estimación a $ 70 mil millones, basado en nueva información de “fuentes confidenciales alrededor de las corporaciones”, según una entrevista con la oficina de periodismo sin fines de lucro The Bureau of Investigative Journalism.

Eso pondría a Putin a una distancia notable de Bill Gates, que según Bloomberg es el hombre más rico del mundo, con un patrimonio neto estimado en 84.000 millones de dólares. Un crítico menos creíble dice que el valor real de las propiedades de Putin podría ser tan alto como $ 200 mil millones.

Putin ciertamente tiene las apariencias visibles de una gran riqueza. Entre sus supuestas propiedades se encuentra un palacio en el Mar Negro con un precio estimado de mil millones de dólares.

Cuenta con “una magnífica fachada columnada que recuerda a los palacios de los zares rusos construidos en el siglo 18”, según la BBC. También presuntamente incluye un teatro privado, una pista de aterrizaje con bahías para tres helicópteros y alojamiento para guardias de seguridad.

El palacio fue construido personalmente para Putin, pero pagado con el uso de un fondo secreto secreto creado por un grupo de oligarcas rusos, de acuerdo con un hombre de negocios ruso autoexiliado llamado Sergei Kolesnikov, quien proporcionó evidencia del supuesto esquema a la BBC.

El supuesto esquema sugiere un sistema en el que el poder del Kremlin otorga a Putin acceso no sólo a la riqueza corporativa de su país sino también a las cuentas personales de los oligarcas más ricos de Rusia.

Y si los rumores son ciertos, la mansión del Mar Negro no es el único palacio de Putin. Cuenta con 20 palacios, cuatro yates, 58 aviones y una colección de relojes por valor de 400.000 libras esterlinas, según un escandaloso expediente elaborado por un ex viceprimer ministro en 2012.

Boris Nemstov escribió en el documento, según el Telegraph: “En un país donde 20 millones de personas apenas pueden llegar a fin de mes, la lujosa vida del presidente es un descarado y cínico desafío a la sociedad de un potentado de alta autoridad”.

La historia del Telegraph también describe “una residencia poco conocida de tres pisos cerca de Saratov, en el río Volga al sureste de Moscú, tiene candelabros alemanes y muebles italianos, y cuenta con una sala de billar, un jardín de invierno, una piscina y una sauna”.

Tal vez nunca lo sabremos. A diferencia de Donald Trump, Putin ha minimizado públicamente su patrimonio neto. “Es sólo charlatanería, tonterías, nada que discutir”, ha dicho, según el columnista de Bloomberg View, Leonid Bershidsky.

Pero no niega un cierto nivel de posesiones inestimables, según reportero del New York Times Steven Lee Myers y autor del libro “The New Tsar”. “Soy el hombre más rico no sólo en Europa, sino en todo el mundo: recojo emociones”, ha dicho Putin. “Soy rico porque el pueblo de Rusia me ha confiado dos veces el liderazgo de una gran nación como Rusia, creo que es mi mayor riqueza”.

Definitivamente no es un estilo de vida que uno puede pagar con un salario anual declarado de alrededor de US $ 140.000.