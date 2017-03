Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 2, 2017 1:12 pm

Familias venezolanas de bajos recursos relataron lo mucho que cuesta un servicio funerario para poder dar cristiana sepultura a un ser querido, publica Unión Radio.

Ante ello, alegaron que muchos recurren a la modalidad de prestamos entre hermanos, primos y amistades.

Tal es el caso de Martín Sanabria, quien es familiar de una víctima que fue asesinada en el sector El Valle para robarle la moto y manifestó que no tiene para costear un servicio fúnebre, “si no nos unimos todos los familiares no podemos reunir los 500 mil bolívares”.

Las muertes que a diario se registran desde la morgue de Bello Monte ocurren en sectores populares y en su mayoría son a causa de la violencia. Los deudos relataron que no todos son delincuentes.