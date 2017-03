Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 2, 2017 3:07 pm

Como premeditada y con alevosía catalogó Ismael García, diputado a la Asamblea Nacional, el traslado a la fuerza e ilegal del General Raúl Isaías Baduel, desde la cárcel de Ramo Verde hasta el Tribunal Militar de Caracas, a fin de imputarle nuevos delitos para no otorgarle la libertad dlefinitiva que le corresponde a partir del día de mañana.

Nota de Prensa

En este orden de ideas el líder de la unidad democrática denunció que detrás de toda esta atrocidad judicial está la orden del vicepresidente y jefe del Comando “Antigolpe” Tareck El Aissami, quien a su juicio, en vez de rendir cuentas a la justicia nacional e internacional por sus andanzas en delitos como narcotráfico, corrupción y terrorismo, entre otros, quiere congraciarse con Nicolás Maduro montando ollas y armando expedientes a todo aquel que disidiente de este modelo político.

– El Tribunal Primero de Ejecución de Caracas, dictó una nueva privativa de libertad e imputó nuevos delitos al general Raúl Isaías Baduel, justo cuando mañana le tocaba la libertad definitiva, luego de cumplir una condena injusta de siete años y once meses. No obstante, toda esta patraña orquestada por Tareck El Aissami, es para impedir que un hombre del talante del ex ministro de la Defensa esté en libertad, destacó.

Asimismo, advirtió que el gobierno de Nicolás Maduro es peor que una dictadura, y que no sólo quiere llevarse a su paso a las instituciones públicas, a los líderes de la fuerza unitaria del país, sino que pretenden mantener secuestrados a los presos políticos. “Aquí no funciona la justicia, porque las cabezas de esta cúpula militar corrupta y comprometida hasta los tuétanos en negocios oscuros y delitos monstruosos, no les conviene que la dirigencia que levanta su voz de protesta frente a estos capos, estén en libertad”, acotó.

Finalmente se solidarizó con el general Raúl Isaías Baduel y con todos los presos políticos, a quienes el peso de la justicia indigna y corrompida, los ha colocado como un punto de honor para seguir cometiendo delitos con la protección de un gobierno cómplice e inmoral.