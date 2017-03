Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 2, 2017 12:57 pm

El dirigente social Joaquin Chaparro, ofreció sus declaraciones desde la Curva de Molina del oeste de Maracaibo, donde visitaba a los comerciantes formales e informales de la zona, aprovechando la oportunidad de instar a los principales partidos de oposición a tomar de una vez la calle, sin dilación alguna, ya que es urgente.

Nota de prensa

Dijo Chaparro que estamos en el mejor momento para hacer política y exhortó a la militancia a espolear a los partidos COPEI, UNT, PJ, AD, Avanzada Popular, Avanzada Progresista y Movimiento Progresista, entre otros, de activarse para plantársele Cara a cara al Gobierno mediocre de Maduro, dice “sé que la tienen difícil la validación de los partidos pero están en el camino correcto y como partidos deben defender en la calle, con la gente a lo único que teme el socialismo del siglo XXI”.

Destacó, “no me quedaré tranquilo esperando que los resultados nos sean adversos, para luego gritar que tenían razón, sin haber hecho nada para evitarlo y sin luchar a su lado como militante opositor, lucha que nos dará moral y luces para confrontaciones futuras. Siempre me ha seducido la frase: Los cobardes mueren todos los días y los valientes no se dan cuenta”.

Dijo que si sirve de algo esta dispuesto a ayudar, aunque sea cargando el agua. Dice “los críticos porque tengo derecho a ello y nadie me va a hacer callar mis objeciones, aunque piense que sólo los necios no cambian de opinión. Sin embargo, es justamente eso lo que me da el coraje de ayudarlos en este momento tan complicado y de alta crispación política”.

Exhortó a la militancia a ir a la calle sin pedir ni dar cuartel, por cada partido que no logre sus objetivos, habrá más venezolanos molestos de nuestro lado. La MUD los reconocerá siempre por sus obras en el combate desigual e invitándolos a continuar el camino del rescate de la democracia plena en Venezuela. Renovación y mejores condiciones es nuestro derecho. “Vamos pues. A Dios rogando y con el mazo dando”, concluyó el dirigente social Joaquín Chaparro O.