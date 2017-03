Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 2, 2017 7:58 am

Adiós pastillas para el corazón, adiós inmunosupresores. Probablemente en diez años esto sea una realidad gracias al médico venezolano William Bracamonte-Baran. Es por ello que la American Heart Association (AHA) y la American Autoimmune Related Disease Association (AARDA) decidieron premiarlo por su trascendental descubrimiento sobre células linfoides innatas (ILC, por sus siglas en inglés). Así lo reseña saladeespera.com.ve

Por Criss Monterrey

Es primera vez que se entregan estos importantes galardones a alguien de apenas 35 años, lo que lo convierte adicionalmente en Joven Investigador del año para ambas instituciones, sin duda un gran reto para un fresco galeno que llegó a Estados Unidos a través de una cadena afortunada de recomendaciones, sin mayor ayuda económica que la propia. En sus años de estudiante de Medicina en la Universidad Central de Venezuela Bracamonte publicó varios artículos en revistas regionales y fungió como coautor de algunos libros de Biofísica y Fisiología, información que llegó a Wisconsin y así recibió la oferta para hacer un doctorado allá.

“Me siento tan atribulado como orgulloso. La decisión de quedarme aquí no fue fácil y aún me causa desazón. Me hubiera gustado descubrir algo más modesto pero pudiendo aportar directamente al país, sin separarme de mi familia. Pero sé que en Venezuela desafortunadamente no hubiera podido hacer nada en términos científicos. De hecho mi doctorado lo costeé yo, toda ayuda en divisas me fue negada pues dijeron que la inmunología no era un área prioritaria para el desarrollo de la nación”, revela.

Bracamonte se mudó a Wisconsin en septiembre de 2011 para hacer un doctorado en Inmunología en la Universidad de Wisconsin que normalmente toma seis años, pero él lo culminó prácticamente en la mitad de ese tiempo. Ya en 2014 ganó el premio del World Transplant Congress, gracias al descubrimiento de unas células que podrían evitar que los trasplantados tomen inmunosupresores de por vida. Los resultados in extenso ya fueron aceptados para publicación en Proceedings of the National Academy of Sciences, una de los cinco revistas de mayor impacto en el área de inmunología.

De la UCV para el mundo

William Bracamonte-Baran es médico egresado de la Universidad Central de Venezuela. Hizo un año de ejercicio rural en Petaquire, estado Vargas y un postgrado de Medicina Interna en el Hospital Clínico Universitario de Caracas, donde fue adjunto del Servicio de Medicina Interna y profesor de la Cátedra de Fisiología de la Escuela de Medicina. Trabajó en la División de Inmunología de Trasplante en la Universidad de Wisconsin y ahora es investigador en la Universidad Johns Hopkins, División de Inmunopatología y el Centro de Investigación de Enfermedades Autoinmunes, donde ha llevado a cabo los descubrimientos que lo hicieron acreedor de los mencionados galardones.

