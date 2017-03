Publicado en: Curiosidades, Titulares

Mar 2, 2017 2:08 pm

Más de cien personas salieron corriendo de un restaurante del norte de España en el que celebraban un bautizo, y dejaron sin pagar una factura de unos 2.000 euros, indicaron este jueves a la AFP fuentes de la investigación.

El suceso ocurrió el lunes por la tarde en el Hotel Carmen de Bembibre, una localidad de la provincia de León.

Antonio Rodríguez, propietario del local, explicó a la radio SER que los comensales “estaban bailando y desaparecieron; en un minuto marcharon las cien personas”.

“No fueron saliendo cuatro a cuatro, no, no, todos de golpe”, detalló. Los empleados del local no pudieron pararlos, añadió: “No te puedes enfrentar a esta gente así, porque son muchos”.

La prensa local especula con que serían de un país de Europa del este, y una fuente de la Guardia Civil dijo a la AFP que “no son de nacionalidad española”, sin dar más detalles.

El representante del instituto armado dijo que se está investigando un posible delito de estafa, y precisó que “los tenemos más o menos localizados”, y que “los resultados estarán en breve”.

Los invitados habían abonado una señal, y dejaron una factura impaga de unos 2.000 euros.

AFP

