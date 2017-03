Publicado en: Opinión

Mar 2, 2017 4:31 pm

CONTROL Y MÁS CONTROL. El Gobierno está interesado en reforzar su control de la población y por eso está arreciando la militarización de la vida civil ¿Cómo es eso? Se trata de hacer sentir al ciudadano disidente o al chavista molesto que los militares tienen el control de sus vidas, de sus acciones y que saben qué hacen o dejan de hacer. Buscan reforzar la “bóveda del miedo”. Pretenden encapsular el malestar del pueblo. Pretenden cercar a quienes reclaman ¿Por qué lo hacen? Porque nadie mejor que ellos sabe que no podrán resolver la crisis, que la escasez cada día será mayor, que la paralización final del aparato productivo se acerca por falta de materia prima, que las reservas internacionales no pueden sostener la masiva importación de productos terminados, porque saben muy bien que el hambre aumenta y porque con todo eso mezclado temen un estallido social. Quieren evitar que el descontento se exprese en las calles. Por eso anuncian una nueva fase de la

“bóveda del miedo” que implica invertir Bs. 14 mil millones en inteligencia y contrainteligencia. Por eso hablan que los militares podrán ocupar medios de comunicación y controlar las redes sociales. Todos sabemos que es imposible hacer un real control previo de todas las redes sociales, pero también se sabe que a través del miedo pueden aplicar un control previo parcial ¿Y cómo lo logran? A través del envío de información dirigida usando las distintas vías disponibles para asegurar que los militares te vigilan, revisan tus correos, verifican tus redes sociales y hasta alguno se atreverá a decir que saben lo que está pensando todo venezolano. El miedo actúa para cohibir al ciudadano. Saben la importancia de las redes sociales para un amplio sector activista de la disidencia ciudadana y por eso plantean el control previo sicológico y el control posterior represivo. Quieren silencio total. El activismo político a través de las redes sociales les genera escalofríos. Hay ejemplos válidos sobre el papel de los ciudadanos a través de las redes sociales para generar cambios. La primavera árabe, con todos los cuestionamientos a sus resultados, es un buen ejemplo. Pero incluso hay uno más reciente y fueron las masivas protestas ciudadanas y sin liderazgo político de por medio que se originaron en Rumania y que obligaron al nuevo gobierno a suspender una medida legal que exoneraba de juicios a los actos de corrupción menores a 50 mil dólares. Todo se organizó a través de las redes sociales y al no existir liderazgos visibles, eso desconcertó al Gobierno y a sus organismos de inteligencia, pero al final tuvieron que recular. Pero el control de lo que fue la clase media no sólo implica generar miedo al uso de las redes, sino también apelar a la judicialización de la disidencia. El cambio es que ahora usan la justicia militar para generar mayores temores, por los efectos que las decisiones pueden tener en las personas. En la mayoría de los casos se está violando el concepto del juez natural porque actúan fiscales y tribunales militares, a través de la tipificación de los delitos que usan para acusar a la disidencia civil. Estas dos vías funcionan para lo que fue la clase media ¿Y qué hacen en los sectores populares? Ahí básicamente la coerción es directa a través de los Clap y del Carné de la Patria, amenazando o recomendando abstenerse de protestar contra el Gobierno porque se quedarán sin comida o vivienda. Por supuesto que en las clases populares actúan los grupos de choque disfrazados de colectivos. Es toda una operación que busca militarizar la vida civil y así frenar el estallido social que ellos ven cerca ¿Podrán lograrlo? La complejidad de la crisis venezolana y la profundidad del deterioro social podrían sobrepasar todas esas barreras de contención.

ACUDIR O NO ACUDIR. Ese era al momento del cierre de esta columna el dilema que discutían en la Mesa de la Unidad Democrática ante el reto de participar o abstenerse en el proceso de legitimación de los partidos ante el CNE. Algunos eran del criterio de solicitar una suspensión del proceso de renovación de los partidos ante el CNE, pero otros plantearon la posibilidad de no acudir a la trampa que debería comenzar en las próximas horas, porque las estimaciones técnicas señalan que será imposible cumplir con la meta de firmas tomando en cuenta las características del proceso que fue diseñado para que la mayor parte de los partidos desaparezcan y sólo algunos con fuerza o ayuda “oficial” podrían pasar la prueba ¿Por qué es inviable? Porque hay un diferencial casi que insalvable entre la cantidad de firmas requeridas, el número de máquinas y las pocas horas para cumplir con el porcentaje solicitado. Pero además tomando en cuenta las mañas de CNE, cada partido estima que debe duplicar la cantidad pedida para tener un margen de maniobra ante las eliminaciones de firmas que hará el Poder Electoral. O sea que si legalmente deben registrar 0,5% de los votantes, entonces deben recolectar 1% para cuidarse las espaldas. La posición oficial de la MUD se puso difícil por el empeño de algunos partidos que consideraban que debían acudir a pesar de lo cuesta arriba del asunto. Algunas organizaciones se empecinaron por aquello que deben cumplir algunos acuerdos. En el caso de los partidos pequeños había una propuesta de unirse todos en torno a una sola tarjeta, con el fin de fusionar esfuerzos y salvar a esa única tarjeta. Inclusive se avecinan sorpresas porque partidos que hablan de liderazgo y de fuerza a nivel nacional, se van a convertir en partidos regionales al final del proceso. La no participación de la MUD como un todo o de forma parcial podría anunciarse a horas del comienzo del proceso. Sin embargo, este tema podría ser otro factor de división ante la necesidad de algunos partidos de cumplir sus “acuerdos”

VÍA TRANSICIÓN. Se acercan días difíciles para el Gobierno ante la discusión que está planteada para la aplicación de la Carta Democrática. Muy pronto la Organización de Estados Americanos discutirá el tema y debe haber un consenso, con ligeras excepciones, sobre las violaciones a los preceptos democráticos en Venezuela. La democracia venezolana cada día se parece menos a una democracia. El expediente por violaciones a los derechos humanos, falta de autonomía de los poderes públicos y la persecución contra la disidencia cada día es más amplio. Recordemos que la aplicación de la Carta Democrática se detuvo temporalmente a la espera de los resultados del diálogo entre el Gobierno y la oposición, pero ante el fracaso de ese intento y por el agravamiento del conflicto venezolano, se espera que comience toda una etapa en la cual se podrían hasta aplicar sanciones al Gobierno venezolano. Por eso hay consenso en un grupo de 12 países muy influyentes en la OEA, sobre la necesidad de actuar con mayor firmeza. A eso se suma que el nuevo Presidente de los Estados Unidos quiere una transición democrática y negociada en Venezuela, lo que se viene trabajando a través de la creación de escenarios que favorezcan una negociación, creando condicionantes que elevan el costo de salida de quienes ocupan el poder. Varios son los expertos en el tema que consideran que pronto pasaremos de un interés por el diálogo, a la concreción de negociaciones para alcanzar esa transición ante la gravedad de lo que está ocurriendo en el país. Muchos consideran que las medidas de los Estados Unidos contra importantes figuras del régimen no lograrán presionar al oficialismo, pero yo estoy casi seguro que si lo harán ¿Por qué? Porque el presente y el futuro no sólo de esos líderes, sino de sus familiares está seriamente comprometido ¿Y cómo pueden evadir las consecuencias de la sanciones y de sus acciones? Sólo a través de la negociación ¿Y no pueden radicalizarse? De que pueden, pueden, pero una radicalización sólo empeoraría su situación internacional porque eso conducirá a más violaciones de los derechos humanos y menos democracia. La única salida es negociar. Y de hecho en el Gobierno lo entienden así y por eso no han salido a descalificar al presidente Donald Trump, porque aún guardan alguna esperanza de llegar a acuerdos con el nuevo gobierno americano, posiblemente usando a Rusia para ello. Pero además en este mundo globalizado y ante las necesidades de dinero fresco para cubrir el inmenso déficit fiscal, aislarse como efecto de la radicalización más bien los alejaría de fuentes de financiamiento y sobre todo agravaría la crisis interna. Por eso es muy probable que pronto veamos como el interés por el diálogo, se puede convertir en una aspiración de negociación para la transición.

MISIÓN TRAMPA. Pancho te recomiendo que revises muy bien lo que está ocurriendo en Fontur con la entrega de vehículos de la Misión Transporte y los nuevos carné para el pasaje estudiantil en el transporte público. Es toda una operación fraudulenta que implica a miembros del gabinete regional de gobierno, funcionarios de Fontur y sus aliados en algunos gremios de transportistas. Comienzo con lo más grave. Pancho, resulta que desde Fontur-Zulia se han ocupado en llamar a quienes aparecen como transportistas en la data entregada por las líneas de transporte, para informales que han sido seleccionados para recibir un carro chino totalmente nuevo, pero que deben pagar Bs. 50 mil para actualizar sus datos: primera irregularidad. Luego el transportista recibe otra noticia y es que le ofrecen comprar el carro que va a recibir por Bs. 13 millones libres de polvo y paja y además lo sacan de inmediato de la lista de deudores: segunda irregularidad. Y por otro lado con la emisión de los carné del pasaje estudiantil están cobrando comisiones por supuestos gastos administrativos a los dirigentes de los gremios estudiantiles para “facilitar” la tramitación. Pancho ¿Te sirve de algo la información? Ojala actúes para frenar la mafia que está defraudando al país y a sus víctimas.

GUISOS. Y mega guisos están en marcha en PDVSA. Supuestamente hay o habrá una disponibilidad de $12 mil millones para la recuperación de la industria, lo que por supuesto encendió las alarmas de los enchufados que ven eso como su última opción para aumentar sus fortunas. Tal como advertimos en VyR (LEA: http://verdadesyrumores.com/alerta-conozca-los-nuevos-mega-guisos-en-pdvsa-i/) hay la intención de comprar equipos nuevos para rescatar las operaciones. El problema es que el desastre es de tal magnitud, que pretenderán declarar la emergencia y así evitar los procesos de licitación que obliga la ley. Quieren comprar directo a sus proveedores aliados y así obtener altas sumas de dinero como ganancia ilegal.

LA MENTIRA. El Gobierno sigue jugando con las cifras de la Gran Misión Vivienda Venezuela. El 23 de febrero el presidente Nicolás Maduro entregó supuestamente la vivienda número 1.500.000 y eso pudiera parecer un logro extraordinario de una gestión que se jacta de amar a los pobres, pero resulta que esas cifras son absolutamente falsas. Un amigo y amplio conocedor de la materia me explicó que con esas cifras de construcción de casas y apartamentos, se sintiera una dinamización importante en la economía, sobre todo en los sectores que confluyen en el área de construcción y de eso no hay el más mínimo síntoma. El sector construcción está en crisis y sigue estancado. Pero además con sólo hacer un pequeño ejercicio comparativo cualquiera desmonta la farsa. A finales de diciembre entregaron la vivienda 1.350.000 y luego el 19 de enero entregaron la número 1.400.000 ¿50 mil nuevos hogares en tan pocos días?, pero no todo queda ahí, sino que en un poco más de un mes concluyen 100 mil nuevas soluciones habitacionales para llegar al millón y medio. Si quieren otra evidencia de la paralización de la GMVV, sólo recorran el cementerio de edificios que siguen sin ser concluidos en la zona de Ciudad Lossada en Maracaibo. La verdad es que no hay dinero e insumos para sostener a la GMVV y ellos juegan con las cifras como parte de su estrategia de propaganda.

ESFUERZO AMARILLO. Consulté a un amigo que integra la dirección regional de Primero Justicia en el Zulia sobre cómo se preparaban para encarar la legitimación ante el CNE y me dijo que esa sería una dura prueba para la estructura que han venido armando en el estado: “Las condiciones impuestas por el Gobierno son muy adversas, pero tenemos que dar la batalla por Venezuela. En esta lucha por el cambio los partidos son fundamentales como instancias de operacionalización política de los deseos y reclamos de los venezolanos. Eso lo sabe y entiende el Gobierno y por eso intenta acabar con los partidos de la oposición. En PJ estamos comprometidos con la legitimación y tenemos la estructura a nivel nacional para salir airosos”.

SAN FRANCISCO. Mi comentario de la semana pasada sobre la encuesta de IVAD que coloca al colega Gustavo Fernández como la primera opción de la Unidad para ganar la Alcaldía de San Francisco, fue un revulsivo político en ese municipio. Dirigentes políticos e independientes que estaban cerca de la candidatura del líder de Voluntad Popular, ahora se terminaron de convencer y se sumaron a la creciente estructura de VP en esa zona. En los demás partidos generó preocupación y las comunes acusaciones sobre la falsedad de la encuesta. Fernández sin mucho escándalo viene haciendo un importante trabajo en San Francisco, llevando su mensaje a las comunidades y en la consolidación de la estructura que es fundamental para tener opciones reales. Es tan importante ese municipio para Voluntad Popular en el Zulia, que un amigo que integra el equipo regional de la tolda naranja me aseguró que ese municipio es “innegociable” y que ellos van a presionar para que se hagan unas primarias. Otros aspirantes anuncian la pronta divulgación de otras encuestas para demostrar que están en el primer lugar.

PASIÓN REGIONAL. Viene un anuncio muy importante del Voluntariado “Pasión por Maracaibo” sobre su expansión en el Zulia. Van a crear estructuras en cada uno de los 21 municipios. El movimiento liderado por el médico y empresario, Carlos Alaimo, sigue creciendo. Esperemos el anuncio oficial.

UNIDAD ZULIA. Me informan que el grupo de partidos que integran la Unidad Zulia que es coordinada por el abogado, Gustavo Ruiz, envió una comunicación a la Mesa de la Unidad Nacional con el fin de fijar posición sobre lo absurdo de acudir al proceso de legitimación de los partidos ante el CNE. En sus argumentaciones estiman que el proceso es totalmente inviable por el diseño técnico y que al acudir estarían convalidando la ilegitimidad del mismo y hasta la falta de legitimidad del Consejo Nacional Electoral que está en mora con la Constitución al burlar la voluntad popular con el referendo revocatorio y porque tampoco han convocado oficialmente las elecciones que ellos mismos anunciaron. La Unidad Zulia propone retar al poder y no acudir al proceso para quitarle legitimidad. Por otra parte, esta MUD zuliana ya comenzó su trabajo en los municipios y arrancaron la constitución de las mesas municipales en Guajira, Colón y Catatumbo. Aspiran concluir en los próximos días con esa municipalización de la Unidad. Consulté sobre la revisión que hace la MUD nacional sobre la particular elección de Emerson Blanchard y me dicen que eso podría llegar a conclusiones muy pronto.

SAIME. Me informan que el capitán Marcos Amaya salió de su cargo como director del Saime en el Zulia, a pesar de la buena gestión que venía realizando incluso por encima de las dificultades que experimenta ese organismo a nivel nacional. Posterior a su salida me informan que de la oficina en Valle Frío, una de las más concurridas de Maracaibo, se llevaron todas las computadoras y el personal está literalmente jugando “dominó”, porque no tienen como atender a los ciudadanos que acuden a realizar algún trámite ¿Para qué se llevan esos equipos de computación? ¿Alguna investigación en marcha? Es tan grave la situación en el Saime en Caracas que el costo de un pasaporte en el mercado ni tan negro, ya subió a $1.000 por cada libreta y eso es una cifra escandalosa ¿Cuándo se acaba ese negocio? Ni siquiera la llegada masiva de material para expedir pasaportes, acabará con ese guiso porque los que están detrás de él siempre generarán la crisis para continuar recibiendo esos ingresos. Sólo una profunda operación de limpieza acabaría con esa mafia. Ahora ¿hay voluntad para acabar con ese negocio ilícito?

OPERACIÓN LIMPIEZA. El proceso de legitimación de los partidos políticos no solo es una estrategia oficial para que desaparezcan las organizaciones opositoras, sino que también será una operación de limpieza del Gran Polo Patriótico porque ninguno de los movimientos que supuestamente son “aliados” del Gobierno sobrevivirá a esa renovación. Cuando esos partidos pequeños no estén legales ante el CNE, dejarán de ser “molestos” para el PSUV y mucho menos podrán exigir candidaturas. Ya el Partido Comunista de Venezuela anunció que no participará. La operación limpieza roja rojita está en marcha.

UNIDAD. La Mesa de la Unidad Democrática avanza con muchos tropiezos en su proceso de reorganización. La mayor parte de los problemas que afectan esos cambios vienen desde el interior de la MUD. Hay factores que siguen jugando a la descalificación y hasta la implosión de la Unidad. A veces hasta generan sospechas sobre sus verdaderos intereses. Hablan más como Gobierno que como oposición. Sobre todo hay malestar con la conducta de María Corina Machado, quien al parecer dice algo puertas adentro, pero cuando escribe en sus redes sociales o visualiza a un periodista dice otras cosas. MCM nunca ha sido factor de Unidad. Ya para las elecciones del 6D apoyó candidaturas fuera de la MUD y eso ocasionó que se perdieran otros diputados. Indudablemente es una mujer impetuosa y puede ser valiosa en la medida que aprenda a jugar en equipo, pero actualmente no lo hace. Si tiene dudas sobre la conducta de algunos de los partidos que forman parte de la coalición debería dar la pelea adentro y no salir a descalificar cuánta cosa hacen o anuncian o por el contrario desligarse por completo y tratar de construir otra coalición. Pero además no puede seguir prometiendo cosas que no podrá cumplir, como cuando dijo que al declararse la responsabilidad política de Nicolás Maduro en el Parlamento, en 30 días había elecciones cuando ella sabe muy bien que esa figura de destitución vía juicio político no existe en la Constitución Nacional. Creo que María Corina Machado debe dosificar su emocionalidad. Hace pocos días sostuvo una casi que acalorada discusión con el colega César Miguel Rondón por unos señalamientos que contra ella hizo un sindicalista del sector salud, pero ella se empeñó en acusar fue al periodista y no a quien la señaló. En política debe haber un equilibrio entre la emoción y la razón, entre el ímpetu y la racionalidad. Las emociones conllevan a cometer errores y luego no es válido excusarse alegando que fue un impulso. La discusión y el debate son parte de la democracia, siempre y cuando el juego sea limpio y sin cartas ocultas. En la Unidad todos hacen falta.

FRASE. Me llamó la atención la frase del Arzobispo de Maracaibo, monseñor Ubaldo Santana, en pleno inicio de la Cuaresma cuando dijo: “No se puede ayunar en un país donde se pasa hambre” ¿Y porque me llamó la atención? Porque el Arzobispo siempre ha sido muy cauto en sus palabras cuando se trata de criticar al Gobierno. En Venezuela el ayuno lo impone el régimen.

UN AÑO. El próximo mes de abril se cumple un año de la injusta detención del ex presidente de Operaciones Acuáticas de PDVSA Occidente, Larry Linares, quien sigue siendo castigado por haber salvado un cuantioso contrato de adquisición de más de 40 lanchas en Estados Unidos. Recordemos que Linares al asumir el cargo se consigue con que ese contrato había sido cancelado, pero no habían ni siquiera comenzado la construcción de las lanchas. El insistió hasta conseguir que la empresa tuviera que comenzar la fabricación y cumplir con la entrega, pero con eso tocó los intereses de los enchufados que estaban detrás de ese guiso. Eso bastó para que fuera detenido y está a punto de cumplir un año privado de su libertad. Esa injusta situación motivó a que familiares y amigos hicieran una protesta a finales de la semana pasada frente a la sede del Ministerio Público en Maracaibo. A casi un año de su detención aún no se realiza la audiencia preliminar del juicio.

LLEGÓ. Me informan que por fin el rector de La Universidad del Zulia, Jorge Palencia, se reincorporó a su cargo luego de más de tres meses de estar fuera del país ¿Será verdad que renuncia a mediados de año?

