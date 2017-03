Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 3, 2017 10:29 am

El dirigente del partido Voluntad Popular en Carabobo, Aarón Rodríguez Moro, con la entrada en vigencia este primero de mayo del aumento de lo que el gobierno ha denominado salario mínimo integral a 148 mil bolívares, los venezolanos apenas podrán cubrir un 17,85% de la Canasta Básica Familiar, ubicada en días recientes en 832.259,95 Bs., evidencia ésta del estrepitoso fracaso del gobierno de Nicolás Maduro en materia económica, especialmente en la protección del salario de los trabajadores, lo cual es contradictorio en un régimen que se autodenomina obrero y defensor de los más pobres.

Nota de Prensa

Rodríguez aseguró que lo que el gobierno ha denominado Salario Mínimo Integral “es básicamente un engaño, pues de los 148 mil 638 bolívares, apenas 40.638 son realmente el salario, pues los restantes 108.000 son una bonificación que no entra en los cálculos de beneficios de los trabajadores, como en el cálculo de prestaciones sociales”.

“Dentro de todas las distorsiones que vivimos en Venezuela, el del salario es realmente preocupante, pues el 72,6% de lo que gana un trabajador es un bono para comprar comida, lo cual nos recuerda a esos países donde aún persisten modelos de neo esclavitud, en los que los patrones pagan con vales que sólo pueden ser cambiados por comida, e impiden el desarrollo y progreso de las familias quienes sólo faenan para no morir de hambre, sin expectativas de futuro”.

El activista de VP cree que ésta puede ser una de las causas por las cuales un reciente estudio realizado entre la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Simón Bolívar, ha indicado que un 65% de los venezolanos ha perdido peso “sin querer”, en un promedio entre 8 y 9 kilos, y también la razón por la cual se han registrado terribles casos de muertes de infantes por malnutrición y han proliferado escenas de personas buscando comidas dentro de las bolsas de basura, “incluso matando perros en las vías para comer”.

“¿Cómo va a ser esta realidad distinta si en Venezuela el 52% de la población vive en pobreza extrema; donde hay más de 9 millones de personas que comen una o dos veces al día alimentos que no incluyen proteínas; donde 927 mil 326 venezolanos se encuentran sin empleo? Esto lo que deja en evidencia es el fracaso del modelo económico aplicado por la dictadura de Maduro y lo difícil que se ha convertido llevar comida a los hogares venezolanos”.

Rodríguez indica que la situación empeora cuando las familias deben ir a las farmacias a adquirir medicamentos, pues además de que no se consiguen la mayoría de las medicinas que se buscan, cuando aparecen tienen precios que superan el salario base de los venezolanos.

“Todo esto crea un panorama muy sombrío dentro del núcleo familiar, quienes se ven asfixiados por la terrible situación que los sobrepasa, pues no ven esperanza de que las cosas vayan a cambiar en lo inmediato. Por un lado un salario que no alcanza para nada, por otro, el costo de la vida aumentando vertiginosamente. Ya no se pueden pagar servicios médicos, de condominios, ni mucho menos los colegios. No se pueden cubrir los mantenimientos de los vehículos y mucho menos pensar en reemplazarlos. Entonces los más jóvenes deciden lanzarse a la aventura de emigrar, dejando un hueco en las familias, porque entienden que si quisieran iniciar una vida en el país necesitarían por lo menos unos 270 años sólo para comprar un apartamento de 2 habitaciones”.