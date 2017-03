Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 3, 2017 12:54 pm

“La precariedad en las condiciones de vida del neoespartano tiene uno de sus picos más dolorosos en materia de salud. Sumado al grave problema que significa la ausencia de medicamentos para los más variados males, las pobres condiciones en las que se encuentran los centros de salud, así como su escaso número, agravan aún más la debida y correcta atención de pacientes y enfermos en nuestras islas. Sin embargo este panorama no responde a que no hayan sido asignados recursos financieros para atender al sector, sino a la indolencia y a la irresponsabilidad en la gestión del gobernador Carlos Mata Figueroa”.

Nota de prensa

La afirmación corresponde al legislador del estado bolivariano de Nueva Esparta, abogado Bower Rosas Avila, quien indicó que “como ya lo he señalado en otras oportunidades, y en las innumerables ocasiones en las que me he dedicado a la verificación del correcto uso de las asignaciones presupuestarias para los diferentes renglones del desarrollo de Margarita y Coche, mucho es el dinero estipulado a obras que sencillamente ha desaparecido por extraños caminos pero que sin lugar a dudas, no fue utilizado para cumplir con su cometido original: ayudar a mejorar las condiciones de vida del poblador de nuestras islas.”

“En el tan delicado campo de la salud, visitamos el municipio Díaz donde nos encontramos que en el presupuesto del año 2016 fueron asignados un poco más de 528 millones de bolívares para la construcción de calderas, tanques, bombas y la colocación de sistemas eléctricos del hospital tipo 1 situado en El Espinal. Lo que pude constatar en el sitio muy lamentablemente es algo muy diferente. Nada de lo presupuestado se ha hecho realidad.

Pero eso no es todo, en ese mismo escenario, me refiero a esa centro asistencial de El Espinal, fueron aprobados también más de 226 millones de bolívares para la construcción de sanitarios, colocación de cerámicas y las puertas correspondientes. Pero el lamentable panorama que se puede verificar en la gráfica, es más que elocuente y para colmo, para el 2017 la gobernación no ha aprobado un solo céntimo en su presupuesto para este centro asistencial. Toda esa estructura se está perdiendo. No hay ni para comprar un lápiz. ¿Cómo es posible que un gobernante y su equipo de trabajo no hayan verificado el cumplimiento de los contratos y hayan permitido este inmenso hecho de corrupción?”

“Y eso no es todo, en el municipio García, estaba pautada la rehabilitación integral del Módulo de Barrio Adentro y el almacén de Medicinas, en el sector Conuco Viejo. Para esta obra fueron aprobados en el presupuesto del año 2016, 3 millones 800 mil bolívares. Hay algo que se pueda decir a esta indolencia? ¿Dónde está la rehabilitación?, ¿Qué respuesta le puede dar el mandatario regional al pueblo que creyó en él?”.

Concluyó Rosas Avila : “no me cansaré de denunciar todos estos casos en los que los ciudadanos de nuestras islas están siendo víctimas de una pésima gerencia y un despilfarro y mala administración de los dineros públicos que los perjudica directa o indirectamente y que reitera una burla y desconsideración para quienes estamos absolutamente necesitados de un gobierno decente y respetuoso del pueblo”.