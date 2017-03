Publicado en: Actualidad, Internacionales

El presentador de CNN en español Fernando del Rincón le respondió ayer a Tareck El Aissami, quien en una entrevista con el periodista venezolano José Vicente Rangel dijo que CNN no le había dado el derecho a réplica después del reportaje emitido sobre irregularidades en documentos venezolanos.

En video publicado en el portal cnnespanol, del Rincón dijo “Vicepresidente, le quiero recordar todos los esfurzos que hicimos para escuchar su versión de los hechos, su derecho a réplica, se lo voy a recordar para que no diga que no le dimos la oportunidad, le voy a recordar que fue lo que hicimos: durante el transcurso de nuestras investigaciones le enviamos decenas de correos electrónicos a usted directamente, por medio del ministerio de comunicación y de la cancillería también, cuando usted era gobernador del Estado Aragua, y también ya como vicepresidente, llamamos en multiples ocasiones al ministerio de comunicación, tratando de solicitar una entrevista con usted, mas aún, enviamos a nuestra corresponsal en Caracas a su oficina, para entregarle en persona una carta solicitando una entrevista, la carta fue recibida por su despacho y tiene el sello de la gobernación de Aragua, fuimos a Venezuela en dos oportunidades tratando de hablar con usted y con la canciller Rodríguez… la primera vez fuimos amenazados con expulsión, la segunda vez retuvieron nuestro equipo técnico… pero mire, si esto no fue suficiente le extiendo nuevamente vicepresidente Tareck El Aissami de la República Bolivariana de Venezuela, una invitación para que me acompañe aquí en Conclusiones, el día, la hora que usted quiera, de noche, de mañana, de tarde, de madrugada… su derecho a réplica ¡está vigente! El espacio está listo, venga, ocúpelo, lo estoy esperando.., será un gusto hablar con usted aunque nuestra señal esté censurada en Venezuela”

