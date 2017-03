Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 3, 2017 1:15 pm

Los diputados de Primero Justicia José Guerra y Jorge Millán acudieron este viernes a la embajada de China para solicitar la revisión de los acuerdos que tiene la nación asiática con el gobierno de Venezuela.

Lapatilla.com

“Estamos solicitándole al señor embajador de China dos informaciones muy importantes, la primera de ellas es: ¿Cuánto es el monto de los préstamos que le ha conseguido a Venezuela de 2007 a 2016, que se presumen son 60 mil millones de dólares?”, aseveró Guerra.

De igual forma, dijo que necesitan conocer sobre las recientes declaraciones del Presidente Nicolás Maduro que hablan sobre la firma de convenios por $25 mil millones con el Gobierno de China.

Guerra explicó que todo endeudamiento en divisa extranjera tiene que ser autorizado por la Asamblea Nacional y tienen información de organismos financieros internacionales que están renuentes a conceder deuda a Venezuela, debido a que el “Gobierno no tiene la autorización de la AN y por el contrario muestran es la firma del Tribunal Supremo de Justicia que no es suficiente”.

Entretanto, el parlamentario Jorge Millán sostuvo que “China es un país importante y nosotros queremos tener las mejores relaciones, pero la transparencia es fundamental”.

“Si China quiere colaborar con Venezuela debería tener en cuenta que ahora está atravesando por una profunda crisis humanitaria (…) y deberían donar insumos, en vez de donarle dinero al Gobierno que va a la corrupción”, manifestó.