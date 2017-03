Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 3, 2017 8:34 am

El secretario de la Asamblea Nacional (AN), José Ignacio Guédez, aseguró este viernes que el partido en el que milita, no irá a la validación de la plantilla debido a que consideran más importante es defender la tarjeta de la Unidad Democrática y la realización de primarias y luego exigir al Consejo Nacional Electoral (CNE) elecciones primarias.

LaPatilla.com

“Es parte del desconocimiento de este gobierno. Debemos seguir resistiendo y exigiendo el voto. Si todos vamos a validar los partidos entonces queda debilitado. El logro electoral del 6 de diciembre fue una estrategia de la tarjeta única. Cada partido tiene derecho a decidir si va o no a un proceso de validación. Debemos defender ante el CNE de elecciones regionales y que el ente electoral convoque a primarias y elecciones a gobernadores inmediatamente. Se debe defender la tarjeta de la Unidad”, dijo Guédez durante una entrevista en el canal de noticias Globovisión.

Expresó que “este gobierno está al margen del estado de Derecho, al no permitir el trabajo del Parlamento, con presos políticos y sin llamado a elecciones. Sin duda este gobierno es todo menos democrático. Ninguna democracia funciona de esta manera”.

“Ante la entrega de la Memoria y Cuenta del Ejecutivo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), previsto para este viernes, Guédez expresó su rechazo a esta acción. “El hecho de que el vicepresidente Tareck El Aissami y el tren ministerial presenten su memoria y cuenta ante el Tribunal Supremo de Justicia y no ante la Asamblea Nacional como establece la Constitución, es un hecho que no sorprende. Es parte del desconocimiento que este Gobierno hace del Parlamento, esto no sorprende porque ellos decidieron trabajar sin parlamento, al margen del Estado de derecho. Lo podemos llamar como sea, menos un régimen democrático”, manifestó.

Expresó que tras la restructuración de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y la aplicación de un reglamento se verán los cambios estratégicos de los partidos políticos. “Antes del reglamento se evidenciaron los resultados malos que generaron la crisis que todos conocemos”, indicó.

“En política no hay horizontalidad y que cada partido político tiene que tener un peso político adaptado a la realidad. Nos están dando una herramienta de tomar decisiones oportunas y sobre todo, representativas de toda la Unidad”, recalcó.