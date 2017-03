Publicado en: Opinión

Mar 3, 2017 6:37 pm

“Leopoldo López es un preso político en la América Latina del siglo XXI”

Enrique Peñalosa, Alcalde de Bogotá

El sometimiento a castigos severos dentro de los recintos carcelarios del país constituye una doble condena para quienes son juzgados. Igual circunstancia para procesados y condenados por ejercer derechos constitucionales de protesta que regímenes de fuerza pretenden deslegitimar. No en vano afirma el parroquiano que las cárceles están llenas de seres inocentes.

Lilian Tintori, esposa del preso de conciencia Leopoldo López indebidamente enjuiciado y proveído trece años de condena en un recinto castrense conocido como “Ramo Verde”, acusa no recibir información sobre el destino de su cónyuge.

Resaltan los defensores que a ningún retenido se le puede negar la visita de sus abogados y familiares, conforme lo establecen los códigos de la nación.

Ante la consecuente presencia de Tintori defensora de derechos humanos solicitando ver las autoridades del penal, los llamados externos hacia su esposo, entrega de correspondencia y visitas conforme a derecho; solo obtiene un total silencio que la embarga de presentimientos y le hace temer que este líder venezolano esté sometido a severos castigos y torturas con la intención de hacerle claudicar ante su oposición al gobierno de facto existente en Venezuela.

Juan Carlos Gutiérrez, abogado del grupo que asiste a López Mendoza, le fue informado este jueves encontrarse el máximo dirigente de Voluntad Popular cumpliendo un procedimiento de castigo, pero negaron a este poder reunirse con él.

La presión de calle y medios independientes frente a las instalaciones carcelarias hicieron que las autoridades del penal permitieran emitir, sin ser visto el líder adversario, unas palabras las cuales algunos de los presentes como el abogado Gutiérrez no aseguran con certeza sea la voz del presidiario.

Generalmente a quienes son sometidos a castigos severos físicos, sicológicos, los inhiben de ingesta alimenticia que los deteriora con la intención de doblegar su voluntad.

El tiempo transcurrido, ocho días, sin tener acceso personal a López demuestra la fortaleza moral e ideológica de sus convicciones. No han logrado hacer convenir al exalcalde capitalino su extrañamiento, silencio, o dar vivas al comunismo caribeño en detrimento de la democracia y los derechos humanos.

El apoyo internacional dado a los presos Daniel Ceballos, Leopoldo López y Antonio Ledezma es un clamor mundial por el alejamiento de Nicolás Maduro del mandato conferido en el 2013.

A ello debe sumar la exigencia de plena libertad a más de cien cautivos políticos por parte del Secretario General de la Organización de Estados Americanos Luis Almagro. También el reclamo reiterado del Parlamento Europeo; la resolución del Senado de Los Estados Unidos de América; el anuncio del mandatario Donald Trump por estar Maduro Moros ejerciendo contrario a la ley y la independencia de los poderes ; el Mercosur y los estados miembros; la delación de gobernantes americanos electos en transparentes elecciones; amén del clamor por la libertad del pueblo de Venezuela apoyado en sus instituciones.

La decisión del Senado americano por ser esta una amplia y ejemplarizante premisa bipartidista en el inicio de una nueva administración legislativa, reviste una importancia diplomática por ver aunar voluntades con el gobernante recién electo.

Los propulsores principales de dicha sentencia fueron los legisladores Ben Cardin, Marco Rubio y Dick Durban. Destaca el tenor la necesidad de crear un frente contrario a la administración izquierdista y reconducir al mandatario respetar el principio común y los fundamentalmente cuerpos soberanos.

La exigencia por el retorno inmediato de los confinados y convocar la Carta Interamericana de Naciones de la OEA acorde lo establece el artículo 20 del pliego fundador de la institución, es impostergable como apunta con determinación la cámara alta en Washington D.C.

Exigir la libertad de Leopoldo López y los detenidos contra su voluntad es una prerrogativa la cual los seres libres del mundo no dimitirán; y los comunistas lo resienten.

Adversar la traza de exterminio que ejecuta Maduro Moros mediante, el hambre, la muerte súbita por armas de fuego y motivar al nacional abandonar el territorio; es un principio ineludible.

Tomar la calle y sus andenes para protestar es constitucional y un deber para con la patria. ¡Contra la farsa del diálogo elecciones ya.!