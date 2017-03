Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 3, 2017 11:04 am

Marco Briceño, miembro de Primero Justicia y director del Centro de Estudio Humanista Cristiano del estado Trujillo, hizo pública una denuncia en la que expone al alcalde del municipio Pampanito, Leonel Ruiz, en un presunto acto de corrupción.

Nota de Prensa

Briceño explicó que Ruiz, supuestamente, no destinó el dinero que le fue aprobado, a la obra que prometió construir, “Pampanito no se escapa de la corrupción oficial. El alcalde Leonel Ruiz no gerenció de manera adecuada los recursos, en lo que respecta a la construcción del Mercado Municipal de Pampanito, obra que debió haberse entregado el 20 de marzo de 2015 y la cual tenía asignados más de 8 millones de bolívares, pero que a la fecha, no ha sido terminada. Van 24 meses de atraso en esta obra y es alarmante el daño que se ha hecho al patrimonio público, pues hacer este Mercado hoy simboliza casi 100 veces más del costo original y el Alcalde debe responder ante esto”, dijo.

El dirigente de la tolda aurinegra aseveró que dicha obra aun no ha sido entregada a los habitantes del municipio Pampanito, pero no descansarán en sus denuncias contra todo hecho de corrupción que se genere en la entidad, “nuestra lucha contra la corrupción no distingue colores. El pueblo de Pampanito, al igual que todo el estado Trujillo, es víctima de funcionarios inescrupulosos, que mienten descaradamente sin importarle las necesidades de la gente, con el fin de quedarse con los dineros públicos, contribuyendo a la red de corrupción que caracteriza a este Gobierno”, sentenció.

“Pampanito demostró el 6 de diciembre que está cansado de las fechorías de quienes nos gobiernan, no solamente es el fraude del Mercado Municipal, sino un sinfín de obras que nunca han llegado a realizarse pero cuyos recursos si son aprobados, como por ejemplo la misma sede de la Alcaldía. Además también tenemos la destrucción del aparato productivo en un sector como La Chapa, donde los agricultores dejaron de producir y donde estafaron al pueblo con la Planta de Tratamiento de Cítricos y otra de Café, que nunca llegaron a construirse”, manifestó el dirigente político.

Finalmente, Briceño agregó que, en los próximos días solicitará ante la Cámara Municipal de Pampanito, se rinda cuentas acerca de dicha obra inconclusa. Aunado a ello, detalló que presentará formalmente esta denuncia ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, específicamente a la Sub Comisión de Contraloría para Asuntos Municipales, presidida por el diputado Conrado Pérez Linares.