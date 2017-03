Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 3, 2017 12:14 pm

La diputada a la Asamblea Nacional por el estado Sucre Milagros Paz, exigió este viernes al gobierno central reactivar las empresas y tierras confiscadas que hoy se encuentran ociosas e improductivas, en vez de gastar ingentes cantidades de recursos en la importación de alimentos que no llegan a todos los venezolanos y sólo enriquecen a un minúsculo grupo de funcionarios gubernamentales que han hecho jugosos negocios con la compra de comida al extranjero.

Nota de prensa

La parlamentaria se manifestó profundamente preocupada por las políticas erradas que viene adoptando el poder Ejecutivo en materia económica, particularmente en lo que corresponde a la alimentación del pueblo venezolano.

“Este gobierno insiste en controlar a la población a través del hambre. Ya no se conforma con humillarlo al obligarlo a hacer colas para poder comprar alimentos a precios regulados o a peregrinar por todo el país en busca de medicamentos. Maduro y todo su combo saben que la única manera de someter a los venezolanos es aplicando el mismo modelo cubano: yo Estado – gobierno – partido, determino qué comes, en qué proporción y cada cuánto tiempo”, manifestó la coordinadora regional de Primero Justicia en el estado Sucre.

Paz se pregunta ¿por qué el gobierno no utiliza esos millones de dólares que destina para comprar alimentos en otros países, para reactivar la industria nacional? “Porque quienes tienen el negocio de la importación de alimentos y medicamentos se niegan a soltar esa teta que tienen allí. Esos mismos que dicen ser socialistas, son tremendos capitalistas que se han hecho millonarios con el hambre de nuestra gente”, respondió.

Recordó que el gobierno nacional es quien tiene el monopolio de la importación, distribución y comercialización de alimentos, así que si aquí hay un responsable de la guerra económica, ese es Nicolás Maduro y toda su cohorte de aduladores.

“Señor Maduro, usted vino por aquí el miércoles a inaugurar el Centro de Empaquetado de Alimentos para los Clap (Ceac) Antonio José de Sucre, en la Zona Industrial San Luis de Cumaná. ¿Cuánto gastó en este show? Porque en nuestra entidad hay 600 mil familias y las bolsas del Clap no llegan a esas 600 mil familias. ¿Usted cree que con 15 productos que trae la bolsa se puede alimentar una familia de cinco o seis miembros durante todo un mes? ¡Qué iluso es usted si así lo cree!”, agregó la parlamentaria.

Exigió como representante electa a la Asamblea Nacional por el estado Sucre, rehabilitar todas las industrias y fábricas expropiadas y poner a producir las tierras confiscadas en esta entidad al noreste de Venezuela para comenzar a generar empleos y los rubros de primera necesidad que tanta falta hacen en el país.

“Los centrales azucareros están paralizados y desde hace años no se consigue azúcar en el país salvo la que viene importada; la industria pesquera está paralizada por muchos motivos: no hay repuestos para reparar los motores de las embarcaciones, no es rentable vender a precios regulados, no hay seguridad para nuestros pescadores que son asaltados en altamar para robarle botes y motores y el narcotráfico opera a total discreción de las autoridades gubernamentales regionales y municipales”, alertó la asambleísta.

Asimismo calificó a Maduro de “mentiroso”, pues sabe que la promesa de distribución de 81 mil bolsas del Clap mensuales en Sucre no se va a cumplir. “81 mil bolsas equivalen a igual número de familias ¿Y qué pasará con las 519 mil familias restantes de Sucre? ¿Ellas no cuentan?”.

Finalmente pidió respeto para todos los venezolanos, para los sucrenses que siguen viendo la manera de llevar la comida a su casa. “Lo invito a que recorra el estado, eso sí, sin cámaras de televisión y sin show mediático, sin escoltas, para que vea la realidad. A lo mejor ella le pega en la cara y finalmente abre los ojos. En Sucre hay protestas todos los días porque no hay comida, porque en la que reparten los Clap siempre hay un guiso y priva el amiguismo y la corrupción, porque mucha gente no tiene siquiera para comprar un bolsa del Clap. Y eso ha obligado a mucha gente a comer de la basura. Como mandatario nacional, a usted le debería dar vergüenza ver el fracaso del modelo que se empeñan en sostener”.