Publicado en: Actualidad, Economía

Mar 3, 2017 1:21 pm

La periodista de investigación Sebastiana Barráez publica esta semana en su columna en el semanario Quinto Día presenta detalles sobre las estafas en los Clap del estado Falcón.

CLAP. Son cinco de Coro, estado Falcón. Alegaron haber sido estafados por la compra de harina de maíz con arroz Doña Goya, que produce la empresa Silmaca del estado Guárico. Son los CLAP de la Urb. Ampíes, primera etapa de la Urb. Cruz Verde, bloques de la Cruz Verde, Los Claritos y José Félix Rivas. Les ofrecieron harina Wilmer Ramones, quien dijo ser coordinador de la Sociedad de Garantía Recíproca de Falcón y Félix Jesús Velásquez Castillo, quien dijo dar clases en Fuerte Tiuna, fue analista en la Asamblea Nacional, presidente de la Sociedad de Garantía y relacionado con Fondemi, etc. Desde noviembre recibieron alta suma de dinero y nada que traen el producto. El 29 de diciembre 2016 el Comité Local de Abastecimiento y producción Socialista Patria Mía de la parroquia San Antonio del municipio Miranda de Falcón, le escribe a Freddy Bernal, jefe político del Psuv en ese estado. Le explicaron por qué hicieron la solicitud del suministro de harina precocida de maíz y arroz Doña Goya a la Corporación Serviblocks 2323 S.A. Fue para abastecer a mil 767 familias de la comunidad Los Claritos. Depositaron en la cuenta Banesco N° 013407835677831008682 de Serviblocks 2323 los Bs. 5 millones 703 mil 600 de 291 bultos de harina. Prometieron entregar el producto el 12Dic16. La empresa Simalca asegura que nunca recibió solicitud alguna lo que indica que el documento que Serviblocks entregó a los CLAP era falso. La Corporación Serviblocks 2323 no les responde por el dinero. Wilmer Ramones (0426-2670690) desapareció desde el 26 de diciembre y Félix Jesús Velásquez Castillo (0412-5685041) no volvió. Uno de los CLAP habló en Caracas con Félix, quien dijo ser que es revolucionario y prometió que cumpliría pero se quedó en promesas. Le devolvieron el dinero a tres de los CLAP, pero los demás están en espera. La denuncia está en Cicpc y Fiscalía.

Lea a continuación la columna completa de Barráez en Quinto Día