Publicado en: Opinión

Mar 4, 2017 1:40 pm

Para una persona inadvertida la imagen en el espejo puede resultar la reproducción más exacta de sí misma. Nada más errado. Para el director de una prisión como esa donde está recluido Leopoldo López la valentía como antónimo de la cobardía sufre la misma distorsión que la imagen del espejo.

Supuestamente por haber sido llamado cobarde por Leopoldo el capitán de navío José Ramón Boston Silva o el coronel José Salvador Viloria Gómez. Para el caso es lo mismo, se siente ofendido y ordena sanciones contra quien temerariamente osó llamarlo así. El aislamiento es la primera, que incluye la imposibilidad de recibir visitas y quién sabe si alimentos, puesto que el proveérselos ya implica el quebrantamiento de la primera sanción. Luego viene quien sabe que más.

El coronel o el capitán de navío (el rango es el mismo) se mira después en el espejo con su impecable uniforme y todos los galones y charreteras y se ve a sí mismo valiente ¿cómo se atreve López a llamarlo cobarde? Su conclusión es sencilla lo ha insultado, lo ha injuriado y se impone una sanción. Él, el injuriado, decide cual es la sanción, juez y parte, como corresponde a un régimen comunista, aun cuando quiera venderse internacionalmente como una democracia que tiene el respaldo del pueblo. No se trata de las viejas democracias populares de Europa que ya han quedado expuestas históricamente como una farsa, sino de éstas novedosas con grupos financiados y armados por el gobierno que representan el rol de ´pueblo airado’.

Esta, de militares que disparan contra la población inerme, no la ven así, porque miran la imagen del espejo, no la real. Es Castro disparando contra un pobre hombre que en una balsa se aleja de Cuba y se le mata porque él decidió que está obligado a quedarse y contrariarlo merece pena de muerte.

En ese puesto está el capitán de navío, o coronel y también otros comandantes. Los generales no. Ellos están en otras labores. Acaso han considerado que es mejor no mirarse en el espejo. ¿Temen lo que anuncio sobre lo errado de la imagen? Lo niego de plano. No están ocupados en nada que ataña al intelecto. Usted lector puede pasar lista: Padrino, Carvajal, Mata y antes Lucas Rincón, Acosta Carles. No hay porqué seguir nombrando.

Pero volvamos a nuestra idea inicial. El espejo distorsiona. La mano y la pierna derecha son la izquierda en el reflejo del espejo; igual ocurre con los ojos y hasta con las fosas nasales. Es el reflejo la antípoda, lo contrario, el antónimo. El cobarde se ve valiente, el bruto inteligente, el ladrón honrado y el asesino ¿víctima o juez?

Caracas, 4 de marzo de 2017