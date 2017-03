Publicado en: Curiosidades, Titulares

Mar 4, 2017 7:10 pm

Cada generación tiene su propio conjunto de tendencias y estas son las que la definen. Desde la ropa, música, eventos, celebridades o películas, siempre habrá algo que quede en nuestras memorias y con lo que nos sentiremos identificadas, tal y como pasó con la década de los 90, en donde ser popular lo era todo.

Parabas el mundo entero para conectarte a Internet

Nadie podía usar el teléfono en casa; la conexión era lenta. Los niños de ahora se conectan automáticamente y en cualquier lugar.

Tenías que salir de tu casa para rentar películas

Una sensación que Netflix no puede reemplazar.

Regresar las cintas era molesto

Primero tenías que rebobinar la película, si no te sancionaban; y, segundo, salir de casa solo para regresarlas sin tener dinero para alquilar más no era divertido.

Este outfit te acompañó por años

Lo más preocupante era no tener más de un overol. Ahora, ni en sueños te atreverías a usarlo otra vez.

Así se veía tu Facebook

Hora, nombre, color y comida favorita, e incluso el nombre del chico que te gustaba, estaban dentro de esta libreta.

Y así lucía tu Whatsapp

Siempre había contestación aunque fuese al día siguiente. Nadie te dejaba en visto, pero era molesto porque había que contestar de vuelta.

Ser patinadora profesional quedó en un sueño

En especial si comenzaste a entrenar con este par de patines porque: se cerraban solos, eran incómodos y siempre terminabas en el piso.

Fue el juego más estresante de la década

El peor momento de tu vida era cuando solo faltaba un aro por insertar y, por querer lograrlo, todos los demás se salían.

Desde entonces te declaraste gamer

Aquí no había problema si el juego se rayaba porque prácticamente no sucedía y, si tenías problemas, solo lo retirabas y soplabas, y si no funcionaba… comenzabas a llorar.

¡Siempre fallaban!

Tus trabajos escolares se encontraban aquí. Siempre utilizabas más de uno porque su capacidad de memoria era demasiado corta y nunca abrían los archivos.

Pasaste horas en estos teléfonos

De alguna manera tenías que comunicarte con tu mejor amiga, lo malo era esperar horas hasta que alguien más terminara.

Escuchar tu canción favorita era un sufrimiento

A pesar de que te encantaba escuchar esa canción, en verdad sufrías por hacerlo, pues tenías que retirar el cassette y regresar la cinta con ayuda de una pluma. La escuchabas durante 3 minutos y volvías a hacer lo mismo, hasta que te cansabas.

Hiciste tus propios playlist

Grababas tus canciones favoritas y todo parecía ir a la perfección… hasta que el locutor hablaba.

Estas guías se actualizaban cada año; era horrible

Si tu amor platónico cambiaba de domicilio a mitad de año, seguro le perdías el rastro.

Admítelo: lo amaste cuando apareció

Definitivamente, mejoró tu vida… hasta que se le agotaban las baterías.

Nota tomada de Okchicas