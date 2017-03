Publicado en: Actualidad, Regionales

Mar 4, 2017 3:16 pm

El coordinador de Voluntad Popular en el estado Aragua, Rolman Rojas, aseguró que la tolda naranja va con todo ante el proceso que impulsa el Consejo Nacional Electoral a fin de legitimar a todos las agrupaciones con fines políticos.

Nota de prensa

Rojas en compañía del diputado a la Asamblea Nacional, Guillermo Luces, y los dirigentes regionales Tony Real, José Caricote, Tennilly Peralta, Ulises Corrales, así como los líderes municipales; Nicolas Ovalles, José Luis Romero, Ninno Carrillo y Cronos Mejía, denunció, a pesar de estar preparados para legitimarse, que este proceso atenta no solo contra los partidos políticos, sino también contra los venezolanos porque cercena el derecho a elegir que tienen todos los ciudadanos. Derecho que según recordó está tipificado en la Constitución de la República y que será violentado por el CNE mediante las condiciones que ha estipulado, en la cuales “no se garantiza que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho a participar en el proceso de renovación de los partidos políticos”.

Indicó que entre las condiciones que plantea el órgano electoral se tiene que durante un fin de semana, seis agrupaciones con fines políticos deberán relegitimarse en un lapso de tiempo de 7 horas diarias, 14 en total, y usando solo 21 máquinas, 36 mil personas inscritas en el Registro Electoral podrán validar al partido de su preferencia, lo cual consideró “matemáticamente es imposible”, ya que cada persona demorará un aproximado de 2 minutos, ya que el funcionario del CNE le realizará algunas preguntas.

Dijo que a pesar de las trabas, “nosotros estamos preparados y desde VP legitimaremos no solo el partido sino también la democracia, en la fecha que lo pongan y cómo lo pongan, nosotros vamos a participar, fue una decisión de la Unidad, pero lo más importante es que VP es un sentimiento nacional y vamos a renovarnos a pesar de todos los obstáculos. Entendemos la dificultamos a las que nos enfrentamos y no las subestimamos porque es un tema de tiempo, pero participaremos y validaremos y tengan la plena seguridad que Aragua pasará la meta mínima impuesta por el CNE”.

La voz de Leopoldo López retumba

Rojas también se pronunció sobre el aislamiento a la cual está sometido, Leopoldo López, que tiene una semana sin que reciba ninguna visita familiar ni de sus abogados. “Con esto se da una demostración de que se violan los derechos humanos. Ni al peor de los delincuentes en este país se le prohíbe la visita de sus familiares ni su equipo jurídico, pero a Leopoldo no solo le prohíben la visita sino que también lo aíslan y lo mantienen incomunicado”.

El coordinador de VP en Aragua cuestionó al Gobierno, el cual a su juicio, “se preocupa” más en perseguir a dirigentes políticos que solventar los problemas de hambre, miseria, escasez e inseguridad que afecta a los venezolanos. “Le tienen miedo a la palabra de Leopoldo, a su verbo, porque ha sido quien ha denunciado los atropellos del régimen pero para malestar del gobierno, le decimos que mientras exista un dirigente de VP en las calles de Venezuela, la voz de Leopoldo López retumbará en cada rincón del país”.

Secuestrados del régimen

El dirigente regional de la tolda naranja, también se pronunció la detención arbitraria del diputado a la Asamblea Nacional y líder nacional de Voluntad Popular, Gilber Caro, a quien consideró un “secuestrado del régimen”, ya que su injusto encierro evidencia la violación flagrante de la inmunidad parlamentaria de la que goza, pero “esto es recurrente en Voluntad Popular, tenemos presos políticos, perseguidos, exiliados y recientemente se ordenó una investigación contra nuestro coordinador nacional, Freddy Guevara, quien está denunciando graves delitos de corrupción en Pdvsa”.

“El 90% de los países demócratas del mundo se han pronunciado en contra la persecución contra Voluntad Popular, así como a favor de la liberación de todos y cada uno de los presos políticos, pero ante esta realidad, el régimen se quita la careta y demuestra que estamos en una dictadura”, añadió.

Sobre el alcalde Delson Guárate, Rojas aseguró que se encuentra en una situación delicada de salud “y no solo se han violado sus derechos civiles, sino también los humanos al impedírsele la atención médica primaria. Esperamos que se cumpla la palabra del Defensor del Pueblo, en donde aseguró que el próximo lunes Delson será trasladado a un centro asistencial donde se le practicarán los exámenes correspondientes. Pero pareciera que al régimen no le conmueve la salud de nadie, ellos demuestran que no le importa la vida de ningún ser humano”.

Dijo que el Gobierno de Nicolás Maduro “es inhumano” porque a pesar de conocer que el estado de Delson Guarate es grave, no permite su traslado a un centro asistencial.

Sobre la detención de otros dirigentes políticos, así como militares y profesores, Rojas indicó que son mensajes represivos que el régimen envía a la sociedad venezolana. “Ya no solo somos los políticos los que estamos viviendo la persecución por parte del régimen, el cual ha visto como un nuevo objetivo a los dirigentes sociales, de base, sindicales y estudiantiles, quienes han salido a protestar contra la grave crisis que estamos viviendo. El régimen detiene inocentes para infundir miedo y como una advertencia para quien se atreva a contradecir su voluntad”.

Rojas enfatizó que cuando se vive una dictadura, “cualquier opinión distinta a lo que plantea el régimen se convierte en delito. Hoy son los académicos, mañana serán hasta los deportistas, eso se lo aseguramos, porque así comienza la dictadura, apresando a quien piense distinto, e inclusive estamos seguros que empezarán a perseguir a los mismos oficialistas disidentes, porque tenemos información que hay líderes del chavismo que están en contra de lo que se está haciendo y a ellos también los van a perseguir. Ya comenzaron con Marea Socialista, el MIR, el Partido Comunista, y esto obedece a que el gobierno tiene miedo y no sabe cómo responder ante la grave crisis que enfrenta y ante el desfalco que le han hecho a la nación. Esta es la administración con más recursos recibidos y con más dinero malversado”, dijo rojas para finalizar.