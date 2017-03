Publicado en: Actualidad, Regionales

Mar 4, 2017 7:25 am

Hoy arranca la legitimación de partidos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Opiniones encontradas sobre si participar o no, caracterizan el inicio del proceso. De las seis fracciones políticas convocadas para este fin de semana, solo participarán en todo el país el Movimiento Progresista de Venezuela y Avanzada Progresista, este último no dirá presente en todos los estados, sino en algunos estratégicamente seleccionados. El resto de las organizaciones no validarán en rechazo a las condiciones impuestas por el ente comicial, reseñó La Verdad.

Nota de prensa

“En Zulia solo participará el Movimiento Progresista, mientras que Avanzada Progresista estará en otras entidades. Los otros cuatro partidos a los que les corresponde este fin de semana -Kilométrica de Venezuela, Movimiento por una Venezuela Responsable y Sostenible, La Fuerza del Cambio, y Vamos Adelante- no participarán porque no aceptan las condiciones del CNE. El llamado al resto de las organizaciones es que, a pesar de que no les toque, hagan su acompañamiento. La idea es respaldarnos entre todos, porque es un problema de todos”, declaró Emerson Blanchard, coordinador de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en el Zulia, quien reiteró su desacuerdo con las “trabas” del Poder Electoral.

Indicó que el proceso está lleno de dificultades, ya que según él, la intención del CNE es que las toldas políticas no alcancen la meta de 0,50 firmas, o sea, 12 mil ciudadanos, en al menos 12 estados. No obstante, subrayó que no dejarán de participar. Las alianzas de la Unidad mantienen el reto de renovar su militancia.

Las autoridades electorales dispusieron 390 puntos en todo el territorio nacional. Será una máquina por municipio, pero la exigencia de la MUD es de mil 442 máquinas. Cada partido dispondrá de un fin de semana. En total serán 10 fines de semana hasta el 7 de mayo. Los puntos estarán conformados por un representante del CNE y uno por cada partido que asista a validar, además habrá un operador y un testigo por máquina.

“Se supone que es un testigo por máquina, pero en Maracaibo (donde hay tres máquinas) solo permitieron un testigo por punto. Hicieron lo mismo en San Francisco. Eso es algo que rechazamos”, expuso Blanchard, luego de una reunión con las autoridades del CNE-Zulia, efectuada durante el mediodía de ayer, donde les notificaron que una de las captahuellas que aprobaron en un principio para la ciudad marabina la pasaron para San Francisco.

José Luis Pirela, diputado de la Asamblea Nacional (AN) y dirigente regional de Movimiento Progresista de Venezuela, resaltó que las condiciones de la jornada quebrantan la doctrina electoral. Detalló que siete horas no son suficientes. Lo ideal es que no cierren, mientras haya electores en cola. “Es claro que actúan en contra de la legalización de los partidos. Hay muchas irregularidades, entre esas que en Maracaibo solo permitan un testigo por punto. Debe ser uno por máquina. A pesar de todo esto, estamos dispuestos a participar. No vamos a ceder”.

Ubicación de puntos en Zulia

El CNE dispuso 24 puntos en el Zulia. En cada municipio habrá una máquina, a excepción de Maracaibo, donde habrán tres máquinas en un solo punto, situado en el parque La Marina; y en San Francisco donde contarán con dos puntos con una captahuella cada uno: La plaza Luis Homez y la plaza de los Cepillaos. En Bachaquero, estará la plaza La Victoria. En Mara, en la plaza San Rafael de El Moján. En el resto de las jurisdicciones, se ubicarán en las plazas Bolívar. El horario será de 8.00 de la mañana a 12.00 del mediodía y de 1.00 de la tarde a 4.00.