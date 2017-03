Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 4, 2017 2:02 pm

El Secretario General Nacional de Primero Justicia, Tomás Guanipa advirtió que a pesar de las dificultades para el proceso de validación de los partidos políticos impuestos por el Consejo Nacional Electoral, el gobierno y el ente electoral no van a poder con el sentimiento de Cambio que tienen los venezolanos, por lo que llamó a los venezolanos a activarse para derrotar nuevamente al gobierno.

Nota de Prensa

“En este momento, lo que tenemos es que activarnos para que en Venezuela haya elecciones, activarnos nacional e internacionalmente. Activarnos con la protesta en la calle para lograr que nuestros partidos se mantengan vigentes en el país, para que haya procesos electorales, para que este gobierno entienda que este pueblo está por encima de cualquier gobernante. Porque juntos vamos a rescatar el derecho al voto a poder elegir y a cambiar por un país mejor”, sentenció Tomás Guanipa.

El Diputado a la Asamblea Nacional por el Distrito Capital al ser consultado sobre su balance de los puntos de validación instalados por el CNE este fin de semana, manifestó que “lo que hoy hemos visto con el inicio de este proceso absolutamente arbitrario, es como las máquinas están puestas sobre gaveras, como no existe ningún tipo de logística por parte del Consejo Nacional Electoral y como este proceso no tiene ningún sentido, porque es un proceso que intenta evitar que los partidos puedan ser legales en Venezuela”.

Guanipa fue tajante al señalar que “le queremos dar un mensaje muy claro al gobierno y a la comunidad internacional y al pueblo de Venezuela. Con Primero Justicia no van a poder, con la Unidad Democrática no van a poder, porque es un sentimiento de cambio lo que hay en todo el país y en cualquier proceso electoral que haya nosotros vamos a participar y le vamos a ganar. En el fondo lo que hay es un profundo miedo del gobierno nacional a contarse con el pueblo. No es con los políticos, es con el pueblo venezolano que van a tener que contarse, porque la gente va a votar por su futuro y por el futuro de sus hijos y por el futuro de la patria”.

Indicó que a pesar de las dificultades los partidos saldrán airosos de este proceso, “nosotros vamos a conseguir que los partidos se mantengan, pero además vamos a conseguir que el pueblo siga luchando porque el pueblo tiene que tener el poder del cambio y todos los obstáculos, la gente tiene que entenderlo, son obstáculos de un gobierno que le tiene profundo miedo a la expresión del pueblo, a la voluntad mayoritaria para lograr una Venezuela mejor”.

Tomás Guanipa visitó este fin de semana el Mercado a cielo abierto de la Avenida Panteón y conversó con los vecinos y usuarios indicando que “hoy estamos viendo lo que para nosotros es algo desgarrador, que es la desesperación de un pueblo por lograr un cambio, la angustia de un pueblo por no tener con que comer, bolsas casi vacías porque no pueden comprar los alimentos por su alto costo”.

El dirigente de la tolda aurinegra precisó que “al observar esta situación mantenemos hoy nuestro compromiso de luchar para que la gente pueda recuperar la esperanza de un cambio en Venezuela, para que la gente entienda que lo peor que nos puede pasar es que este gobierno se mantenga en el poder, sin que exista la posibilidad de que nosotros podamos votar y que todos tenemos que rescatar nuestro derecho al voto, a poder elegir”.

Acotó que “al recorrer las calles de Caracas siento que hay una voluntad inquebrantable de cambio, pero también una necesidad urgente de poder expresarse, la gente siente hoy que está siendo perseguida, pero en este momento, cuando pareciera que el gobierno nos esta causando el mayor drama y daño, venimos a traerle un mensaje de esperanza a los venezolanos, a decirles que estamos convencidos que Venezuela va a cambiar y que nadie puede resignarse a vivir como estamos viviendo”.