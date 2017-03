Mar 4, 2017 1:45 pm

El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió hoy en sus críticas al actor Arnold Schwarzenegger, su sucesor al frente del programa “The Apprentice” (“El Aprendiz”), de quien dijo que ha sido “despedido por sus patéticos niveles de audiencia”.

“Arnold Schwarzenegger no está dejando voluntariamente “El Aprendiz”, fue despedido por sus malos (patéticos) niveles de audiencia, no por mí. Triste final para un gran programa”, afirmó Trump desde su hiperactiva cuenta de la red social Twitter.

Arnold Schwarzenegger isn’t voluntarily leaving the Apprentice, he was fired by his bad (pathetic) ratings, not by me. Sad end to great show

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de marzo de 2017