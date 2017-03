Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 4, 2017 9:40 am

Desde muy temprano las personas se aglomeraron a las puertas de las oficinas del Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (Saime) para solicitar información sobre la nueva modalidad “pasaporte exprés” que oficializó a través de su página web, confirmaron funcionarios en la sede principal, ubicada en avenida Baralt, reseña El Universal.

“Esta nueva modalidad se viene aplicando desde hace tres días y todo se hace a través de la página web, en línea, solo que en este momento (ayer a las 11 de la mañana) tenemos la página caída, porque estamos haciendo algunos ajustes”, explicó Carmen Rojas, funcionaria del Saime que le estaba dando las explicaciones a los usuarios a las puertas del organismo en la sede principal.

Destacó que el primer paso es entrar en página con el nombre de usuario que debe tener la persona, pedir la cita y de inmediato cancelar, a través de una tarjeta de crédito, Bs 51.000 (170 UT) y en tres días se le envía la fecha para hacer el trámite en la oficina que seleccionó. Luego, quien desee que le den su pasaporte en tres días, podrá usar el servicio de “agilización” valorado en Bs 67.800 (226 UT), y además cancelar el impuesto del documento que está ahora en Bs 3.600 (12 UT). En total tramitar un pasaporte exprés tiene un valor de Bs 122.400.

“Me metí a la página en la madrugada y pude pagar Bs 67.800 para que le entreguen el pasaporte a mi hijo que se lo sacó desde agosto del año pasado y ahora me dicen que tiene que ser en la oficina donde hizo el trámite que es en Valencia”, señaló la señora Rosario Ramírez, quien estaba en la oficina principal.

“Vengo de las oficinas del Saime en San Bernardino y de El Silencio. Allí nadie sabe informarme del nuevo sistema y me enviaron para la principal y ahora no nos dejan entrar”, se quejó Jesús Sánchez.

Carla Calderón indicó que desde septiembre está esperando que le entreguen del pasaporte “y hoy (ayer) llamé al Saime y me dicen que puedo utilizar este sistema exprés para que me entreguen el documento, pero les dije que yo no tenía el dinero. Entonces me informaron que debo seguir llamando cada 15 días para ver cuando estará listo”. “Lo que hicieron con esta medida fue legalizar los gestores que son los mismos empleados”, sentenció otra señora en la sede principal.

Por otra parte, las personas se quejaron por lo engorroso que se ha vuelto hacer otros trámites en línea como la apostilla y legalización de documentos porque nunca hay disponibilidad de citas.