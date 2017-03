Publicado en: Actualidad, Curiosidades

Mar 5, 2017 4:05 pm

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España, estuvo la semana pasada en la Universidad de Oxford impartiendo una conferencia sobre el futuro de la globalización y la era “post-Brexit” en Europa.

Una conferencia que el exjefe del Ejecutivo dio en el auditorio del Magdalen College, donde la Universidad le tenía preparada una mesa, dos sillas, un micrófono y un vaso de agua.

El Huffington Post ha podido obtener el vídeo de parte de la conferencia, en la que vemos a Zapatero solo en el escenario, leyendo en inglés.



O algo parecido, porque el ‘inglés’ de Zapatero sonaba, textualmente, así:

“[…] Prodius a positif soc in de economi. De economic benefitis of belonguin tu de Ilu… i llu an [ininteligible] bai ten persant. Breile exibit de cost of ballital (¿?) transfers an of comunitarian regulasions, güiz an agregeit cost of tiniti of guan poin faif persant. Regali inmigreision it isent an isiu dat güi can includ in de cost sexion“.

Y ánimo, Zapatero, que no estás solo.