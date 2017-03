Mar 5, 2017 12:50 pm

El expresidente iraní Mahmud Ahmadinejad abrió este domingo una cuenta en la red social Twitter, a dos meses de las próximas elecciones presidenciales, a las que no participará.

El primer tuit de la cuenta del político ultraconservador, @Ahmadinejad1956, es un vídeo en el que anima a los usuarios de la red social a seguirlo y declara en inglés: “Soy yo, paz y amor, saludos”.

Irán se dispone a celebrar el Año Nuevo persa, el Noruz, el 21 de marzo. Twitter está oficialmente prohibido en el país, pero muchos utilizan esa red social gracias a un programa informático especial.

In the name of God

Peace be upon all the freedom loving people of the world#Imontwitter

— Mahmoud Ahmadinejad (@Ahmadinejad1956) 5 de marzo de 2017