Publicado en: Destacados, Economía

Mar 5, 2017 11:34 am

La producción de petróleo de Venezuela está señalando una caída significativa en los próximos meses, y eso no tiene nada que ver con su promesa de reducir la producción como miembro de la OPEP.

Por Myra P. Saefong en MarketWatch | Traducción libre del inglés por lapatilla.com

El país, con las reservas de petróleo probadas más grandes del mundo, Venezuela tiene el potencial para influir en los mercados de petróleo de una manera significativa.

“Mientras que Venezuela tiene toneladas de petróleo por debajo, desgraciadamente para ellos, tiene uno de los más altos costos para levantar y procesar un barril”, entre los miembros de la Organización de Exportadores de Petróleo, dijo Tyler Richey co-editor de The Sevens Report.

Las reservas probadas de petróleo de Venezuela se estimaron en 300.900 millones de barriles a finales de 2015, según el BP Statistical Revenue of World Energy June 2016 Eso está por encima de los 266.600 millones de Arabia Saudita y mucho más que los 55.000 millones de EE.UU.

Pero a Venezuela le costó unos 27,62 dólares producir un barril de petróleo y gas natural en 2016, según un artículo publicado por WSJ News Graphics el año pasado, que cita datos de Rystad Energy UCube. Eso la ubica en el cuarto puesto entre los productores de petróleo con más altos costos de producción.

Y los beneficios se han reducido considerablemente en los últimos años. Los precios del crudo Brent se negocian en alrededor de $ 55 el barril, cerca de la mitad de un máximo de aproximadamente $ 113 en junio de 2014. El crudo Texas Intermediate se cotiza cerca de $ 53 el barril, muy por debajo de alrededor de $ 106 hace casi tres años.

Cuando los precios del petróleo estaban en el entorno de los $ 100 por barril, “el gobierno de Venezuela fue capaz de hacer que las cosas funcionaran, pero ahora con los precios tan bajos como están”, y con la producción cayendo, dijo Richey. “Ellos tienen un grave problema presupuestario en sus manos.”

A Venezuela le quedan sólo 10.500 millones de dólares en reservas internacionales para el resto del año, y debe alrededor de $ 7.2 mil millones en pagos pendientes de la deuda este año, según un informe de CNN Money publicado esta semana. Esas cifras sugieren que la nación pronto podría quedarse sin dinero.

Cuando se trata de la producción de petróleo, Venezuela es “todavía rentable”, dijo Richey. “Sin embargo, habían establecido presupuestos nacionales agresivos basados en previsiones de precios del petróleo que exigían alrededor de $ 100 el barril, y ahora con los ingresos la mitad de lo que habían esperado … están profundamente en rojo”.

En un informe del 31 de enero, Fitch Ratings dijo que Petróleos de Venezuela SA enfrenta un año desafiante y que el incumplimiento (default) a los compromisos de deuda de la empresa estatal de petróleo y gas natural es “probable”, en parte debido lo “moderado” del aumento reciente del precio del petróleo, a una menor producción y su débil posición de liquidez.

El gran problema es que, bajo la presidencia de Hugo Chávez, que estuvo desde 1999 a 2013, y del actual presidente Nicolás Maduro, Venezuela “no ha utilizado ni el dinero de las exportaciones [de petróleo] ni los préstamos de China y Rusia para reinvertir en pozos nuevos “, dijo James Williams, economista de energía de WTRG Economics.

“Por el contrario, sus políticas han perseguido a la mayoría de los inversores de petróleo y gas del país”, dijo.

Williams dijo que muchas de las compañías de servicios no harán negocios con Venezuela o han reducido sus operaciones, como Schlumberger Ltd. y Halliburton Co.

En abril del año pasado, Schlumberger dijo que reduciría su actividad en el país, en parte debido a los “insuficientes pagos recibidos en los últimos trimestres”.

La producción petrolera venezolana ha caído alrededor de un millón de barriles diarios desde que Chávez fue elegido en 1999, dijo Williams.

“La razón principal del fracaso ha sido la falta de invertir suficiente dinero en la perforación”, dijo. “La falta de dinero y la falta de mejoras en la infraestructura han llevado a nuevos recortes en la producción. En otras palabras, ha habido fracaso en todos los niveles para apoyar la producción venezolana”.

Teniendo en cuenta todo eso, la producción de petróleo de la nación es probable que “continúe deteriorándose”, dijo Williams.

Este gráfico de Trading Economics, basado en la información oficial que Venezuela suministra a la Opep, muestra que la producción de petróleo de Venezuela se fijó en alrededor de 2,25 millones de barriles diarios en enero.

Para el registro, sin embargo, todavía está por encima de la producción de 1,972 millones de barriles al día que se supone que apunta como parte del acuerdo de corte de producción liderado por la OPEP que comenzó en el inicio del año.

Pero sólo para mantener la producción actual, Williams dijo que cree que el país necesita de al menos 70 taladros petroleros en actividad.

Los datos de Baker Hughes muestran que en Venezuela están 50 taladros petroleros activos en enero de este año, frente a 71 en marzo de 2016.

“Creo que [Venezuela] perderá al menos otros 200.000 b / d a 300.000 barriles por día”, dijo Williams. “Asumiendo que Maduro todavía está en el cargo, para el final del año esperamos que la producción venezolana se ubique entre 1,7 y 1,8 millones de barriles diarios”.