Publicado en: Opinión

Mar 5, 2017 2:32 pm

Descaradamente la mayoría de los alcaldes, gobernadores y funcionarios del gobierno nacional, durante las últimas décadas, se han aliado con EL DEMONIO DE LA ADJUDICACION DIRECTA para arruinar a Venezuela y a los venezolanos. Este perverso subterfugio es el favorito de los funcionarios corruptos para otorgar contratos a sus amigos o socios para enriquecerse de manera rápida sin trabajar. Las contralorías municipales, estadales y nacional comprometidas con los gobernantes de turno, lucen como cómplices de este crimen que se ha masificado como un cáncer que descuartiza los fondos públicos, propiedad de todos los venezolanos. La sociedad se resiste pero se le ve agotada ante un DEMONIO de 1.000 cabezas que se disfraza de todos los colores, y que para colmo, aprovechándose de una sociedad enferma, es admirado cuando exhibe el oro en sus prendas, ante hambrientas milicias políticas.

Con el caso de PDVAL, el DEMONIO DE LA ADJUDICACION DIRECTA represento uno de sus roles más horrendos del infierno de corrupción pública y descarada, en la historia del país y del mundo.

El mal olor de los alimentos podridos llegaba a cientos de kilómetros y no pudieron ocultarlo más. Las excretas del DEMONIO se salían por las bisagras de innumerables contenedores llegados en barcos de otros países, mientras las fortunas de criminales corruptos, crecían en bancos nacionales y extranjeros, otros cómplices del descuartizamiento del país. El DEMONIO que tiene fama de ser muy hábil, va corrompiendo almas y sumando cómplices en su afán de riqueza fácil.

En el Informe definitivo de la “Contraloría” General de la República que se vio obligada a actuar ante un escándalo de dimensiones continentales, hace los siguientes señalamientos: “…Tales situaciones evidencian el actuar poco diligente por parte de las máximas autoridades de Bariven, S.A. lo que trajo como consecuencia, la perdida de productos perecederos de primera necesidad, que son importados por el Estado…” y es cuando aparece el DEMONIO DE LA ADJUDICACION DIRECTA, hambreador de venezolanos, que había permanecido oculto en las tinieblas. Hace su aparición resplandeciente en el Capítulo III de ese Informe, cuando descubre: Bariven, S.A. adjudico directamente la compra de alimentos desde noviembre de 2007 a junio de 2008, sin que se evidenciara el acto motivado suscrito por la máxima autoridad de esa empresa, que justificara la aplicación del referido “procedimiento” excepcional de selección de contratistas, tal como lo establecía el artículo 88 de la Ley de Licitaciones (Gaceta Oficial Nro.5.556 Extraordinario del 13-11-2001); igualmente, el articulo 5numeral 11 ejusdem define la emergencia comprobada como los hechos y circunstancias sobrevenidas que tienen como consecuencia la paralización o amenaza de paralización total o parcial de las actividades del ente…”

Si se revisaran los contratos otorgados por las alcaldías, gobernaciones y ministerios, nos diéramos cuenta que la mayoría han sido otorgados bajo circunstancias similares y de allí que seamos percibidos como el país más corrupto y con la peor gestión de administración pública del mundo, con cómplices nacionales e internacionales que han creado una gran red criminal de corrupción sin precedentes en la historia por haberse apropiado de la cantidad más grande de dinero público en cualquier país de la historia del planeta, causante de la ruina de los venezolanos y el hambre que hoy deambula por los contenedores, pero no de alimentos importados corruptos, sino de basura.

Siguiendo con el DEMONIO DE LA ADJUDICACION DIRECTA en el caso de PDVAL, la no convocatoria pública que permitiera la participación de los mejores oferentes, a través de un proceso de competencia, a los fines de contar con diferentes ofertas que conllevaran a realizar un análisis favorable a los intereses del Estado, y por consiguiente, la escogencia de las más conveniente, afecto el cumplimiento de los principios de economía, transparencia, honestidad, igualdad, competencia y publicidad, que deben observarse en la selección de contratistas. ..”

“… del análisis se evidencio que Bariven, S.A. realizo actividades administrativas de compras de alimentos siendo que la misma no estaban dentro del objeto a que se refiere el acta constitutiva y estatutos la cual la limitaba a comprar, vender o permutar bienes muebles e inmuebles necesarios para las actividades de exploración y producción , refinación y gas de la industria petrolera …” Porque la IMPROVISACION es el fuego que alimenta al DEMONIO.

Cabe destacar que en medio de los retorcijones del DEMONIO, admite que: la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en el articulo 141 lo siguiente: “La administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley al derecho”

Según el Informe, en los contenedores había leche, carne y pollo descongelados presentando signos de descomposición que despedían olores fétidos”

Este dantesco caso es solo un ejemplo de la descomposición a la que nos estamos enfrentando y que estamos obligados a enfrentar para salvar el país de este DEMONIO, y nuestro mejores aliados son aquellos que saben que no hay otra solución que no sea que todos juntos exijamos que se cumpla la Constitución de la República, en particular los artículos que pueden detener esta práctica demoniaca de la adjudicación directa. Esa seria suficiente razón para pedir que salgamos a la calle a solicitarlo con firmeza. No obstante, hay otra razón más importante que se suma, y es que para evitar que el DEMONIO CORRUPTO pueda actuar, la clave está, en no permitirle hacer contrataciones que no estén enmarcadas dentro de los Planes de Desarrollo de las ciudades, Estados y del País, elaborados en conjunto entre el Estado y la Iniciativa Privada como lo ordena el artículo 299 de la Constitución. Estos planes representan al Cristo con agua bendita para el DEMONIO, al que jamás podría engañar ni vencer.

Porque el articulo 299 representa al CRISTO que derrotara al DEMONIO CORRUPTO.

Todos los países del mundo, han tenido las mismas tentaciones del DEMONIO de la Corrupción y para vencerlo, han utilizado una misma herramienta, sacarlo de la oscuridad y someterlo a la luz pública. Allí no aguanta y se desvanece.

La luz pública es el mejor exorcismo contra este DEMONIO de la oscuridad y corrupción, y el CRISTO lo representan los Planes de Desarrollo de cada municipio, estado y el país, elaborados en debates públicos en el seno de los Consejos de Planificación para generar condiciones en la que el DEMONIO no pueda actuar. Porque los empleados públicos deben estar al servicio de los ciudadanos y no del DEMONIO.

Bienaventurados los que luchen por su país del lado del CRISTO, los que difundan el camino de la luz contra la oscuridad, los que se una a nuestra campaña de que en Venezuela se aplique la Planificación en lugar de la improvisación. Únete a nosotros y ayúdanos a enseñar el camino a la fortuna y el progreso. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete en nuestra página web. www.propuestapais.org

Fundación Propuesta País

Néstor Rincón [email protected]

Presidente