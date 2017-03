Publicado en: Actualidad, Nacionales

A cuatro años del fallecimiento del expresidente Hugo Chávez, el reto del chavismo es mantener su legado y sus programas sociales bandera, con un Gobierno rechazado por la mayoría de los venezolanos al considerarlo culpable de la crisis económica que afecta a los más pobres, la base electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela, reseñó La Verdad.

El carisma y liderazgo de Chávez, junto a unos jugosos ingresos petroleros, el control sobre las instituciones y el respaldo electoral fueron lo que dio piso a su movimiento para estar en la cúspide, lo que hoy no tiene el presidente Nicolás Maduro ni el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y lo que mantiene al chavismo contra la pared.

“Cómo ser populista en tiempos donde no hay grandes ingresos petroleros, ese es el mayor reto del Gobierno”, afirma Oswaldo Ramírez, director de la firma ORC Consultores.

El Gobierno no puede quitarse el apellido Chávez, asegura el analista, ante la carencia de un figura dentro del chavismo que liderice el proceso revolucionario, lo que Maduro -afirma- no ha podido lograr.

Félix Seijas, director de la firma Delphos, recuerda que Chávez dejó envestido a Maduro para que “no se desatarán los demonios internos en el chavismo”. Pero -asegura- no sirvió de mucho con la caída de los ingresos del Gobierno, lo que sostenía popularmente al ejecutivo chavista.

“Cuando Maduro llega a la Presidencia de la República los precios del petróleo bajan y esa era una crisis que había que manejar de una manera muy hábil. Chávez tenía esa habilidad y carisma, Maduro no la tiene”.

Su fallecimiento

El 5 de marzo de 2013, Nicolás Maduro, presidente encargado de la República, anunció su fallecimiento desde el Hospital Militar Doctor Carlos Arvelo de Caracas: “A las 4 y 25 de la tarde de hoy 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías, luego de batallar duramente con una enfermedad durante casi dos años”. Hoy sus restos reposan en el Cuartel de la Montaña.

Liderazgo

Con la muerte de Hugo Chávez, el chavismo quedó sin liderazgo. Del 60 por ciento de aceptación que dejó el líder revolucionario a su gobierno, hoy Maduro apenas conserva 20 por ciento. Para Félix Seijas, director de la firma Delphos, el problema es que el jefe de Estado no tiene el carisma y la habilidad discursiva de su antecesor. A ello, se le suma la crisis económica (alta inflación, desabastecimiento y escasez), que la mayoría de los venezolanos endosa a Maduro. Oswaldo Ramírez, director de ORC Consultores, señala incluso que ya la gente le resta apoyo a Chávez, porque reconocen que es corresponsable de la crisis del país al haber dejado a Maduro. “Hasta el chavismo lo evalúa así”, dice Ramírez.

Legado

Del legado de Hugo Chávez solo queda un país dividido entre ricos y pobres; su partido socialistas, ahora débil; y el control del Gobierno sobre las instituciones del Estado capaz de mantener a Maduro en el poder pese a su crisis de popularidad, resalta el analista Félix Seijas. Oswaldo Ramírez razona que aunque Maduro genera recuerdos positivos de que Chávez sigue vivo y que el 30 por ciento del país lo cree así, ello no le endosa al jefe de Estado mayor aceptación. “Por ello, es que se observa que hay muchos chavistas descontentos que no votan por la oposición pero que no apoyan al gobierno de Maduro”.

Partido

El Psuv perdió fuerza electoral después que Maduro gana las elecciones presidenciales y se agudiza la crisis económica, de hecho el mandatario lo sabe y por ello ordenó hace dos semanas reestructurar la tolda para que “gane elecciones”. Seijas explica que con la crisis, en el chavismo empezaron a salir los síntomas autocráticos de algo que ya existía, pero que manejaban con una fachada democrática. “Chávez hacía elecciones y ganaba, con Maduro hoy no es así”. En las últimas elecciones en las que participó Chávez en 2012, el Psuv obtuvo 43 por ciento de los votos; el respaldo cayó 10 puntos con Maduro al frente del partido tres años después, cuando en las elecciones parlamentarias de 2015 logró 32 por ciento de los votos, la votación más baja de la tolda socialista.

Votos del Psuv

Elecciones presidenciales 201242,94 %

Elecciones presidenciales 2013 41,31 %

Elecciones parlamentarias 2015 32,93 %