Publicado en: Tecnología, Titulares

Mar 5, 2017 9:20 am

En el subreddit de Android, varios usuarios decidieron hacer pruebas para comprobar qué tanto afecta Facebook el rendimiento de un móvil. Con una simple aplicación para hacer benchmarks, probaron el tiempo que toma a las aplicaciones iniciar cuando se encuentra instalada Facebook, y cuando no. Por supuesto, no puedes tomar esos resultados como universales, porque siempre van a variar dependiendo de las aplicaciones que más uses, el modelo de tu móvil, y el patrón de uso de cada usuario, publica Alta Densidad.

Sin embargo, los resultados son una bofetada. Dejando a un lado si te gusta o no la red social, la verdad es que la aplicación para Android es bastante terrible. Consume mucha RAM, gasta datos de forma infernal, y por supuesto se lleva un buen pedazo de la batería, en parte porque constantemente se ejecuta en el fondo aún cuando hace horas no la usemos. Yo misma me tomé el tiempo de hacer las pruebas en mi tablet y smartphone (Fire 7 y Nexus 5), y para mi sorpresa el tiempo de inicio de las aplicaciones disminuyó casi a la mitad cuando desinstalé Facebook. Sorpresa porque no se trata solo del ahorro de recursos obvio que supondría desinstalarla, sino que estaba afectando el rendimiento del teléfono en general, aún cuando le sobra memoria libre.

Siga leyendo en Alta Densidad