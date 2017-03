Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Mar 6, 2017 5:52 pm

Si eres fanático de “The Late Late Show with James Corden”, seguramente no te has perdido ninguno de los Carpool Karaoke donde grandes estrellas de la música han sido invitados a reversionar sus temas e interpretan temas de otros artistas, mientras conducen una lujosas camionetas.

Omar Acedo, cantante, compositor, “revolucionario” y productor musical venezolano parece ser que se ha unido a esta moda de cantar y manejar al mismo tiempo. A través de las redes sociales, se ha podido ver un video donde el artista maracucho canta a todo gañote “Chávez corazón del pueblo” (no es de su autoría), mientras conduce lo que sería un carrazo último modelo, una Toyota 4Runner. ¿será prestado?

Stalkeando un poco pudimos dar con la marca y modelo del vehículo que manejaba por la gran Caracas, escuchando a todo volumen la popular canción que utilizó el fallecido Hugo Chávez en las elecciones presidenciales del 2012.