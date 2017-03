Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 6, 2017 10:34 am

Como un “perro simpático que le mueve la cola al imperio” catalogó este lunes la canciller Delcy Eloína Rodríguez al presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski.

Lapatilla.com

La Ministra de Relaciones Exteriores aprovechó el Foro Chávez Antiimperialista para atacar al mandatario peruano, agregando que es “poco hombre al hablar de los muertos”, en referencia a las declaraciones que dio Kuczynski ante el Rey de España sobre la inestabilidad democrática e insostenibilidad de la crisis en Venezuela, que a su juicio viene desde la Presidencia de Hugo Chávez.

“Es un cobarde (…) El único perro simpático que hay en Latinoamérica es él (Kuczynski), que le mueve la cola al imperio, al igual que el otro que está en la OEA”, reiteró.

Para Delcy Eloína, el Presidente de Perú no debe hablar de alguien que no está, “lo que no le dijo en vida porque viene después a decirlo cuando Chávez no le puede responder”, palabras que sostuvo pese a que unos minutos antes dijo que “Chávez vive”.

Asimismo atacó al jefe de Estado de Argentina, Mauricio Macri, asegurando que es un “corrupto e inmoral” que quiere hablar mal de Venezuela, en vez de “venir a tomar lecciones de como se gobierna en una nación”.

Aprovechó la ocasión para también amenazar a la oposición venezolana: “no sirven ni de carga maletines de sus amos imperialistas. Pretenden entregar nuestro país, pidiendo por el mundo la intervención de Venezuela, pero ya le hemos pedido en público que no se atrevan porque el presidente Maduro ha dado instrucciones específicas de que hacer con ellos en caso de que pase”.