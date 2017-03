Publicado en: Actualidad, Nacionales

Una solicitud de investigación ante la Fiscalía General de la República en el estado Barinas, realizó el diputado Andrés Eloy Camejo, vicepresidente de la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional, en virtud del plan orquestado por el gobierno nacional, de sembrarle drogas y armas de guerra en su finca ubicada en la población de Socopó de la entidad llanera, con el fin de desarticularlo políticamente y como excusa infundada para enjuiciarlo de manera ilegal.

Acompañado por la dirigencia de la unidad democrática en Barinas, y por activistas y simpatizantes de Acción Democrática, manifestó que a través de un documento bien fundamentado, solicitó una medida de protección amplia y de inmediato, en su condición no sólo de parlamentario, sino como un ciudadano al que pretenden desarticular.

“El que no la debe no la teme, es por ello que he asistido a la Fiscalía para que me investiguen en todos los sentidos, porque desde hace varios días, vecinos aledaños a mi propiedad, vienen alertando acerca de la presencia sospechosas con vestimenta policial y militar, en vehículos sin placas, con intenciones de penetrar a la fuerza a mi finca. No obstante, esto es preocupante porque podemos estar en la presencia de un procedimiento amañado como acostumbra hacer el gobierno nacional con los dirigentes de la oposición venezolana, para sembrarles delitos para luego hacerles una cacería de brujas”, advirtió.

Finalmente advirtió que este tipo de acciones las que calificó de bajas e ilegítimas, no lo amilanan para nada sino todo lo contrario, “este tipo de acciones nos dan más fuerzas para seguir en esta cruzada por el rescate de la democracia y del estado de derecho hoy secuestrados por el gobierno de Nicolás Maduro”, aseguró.